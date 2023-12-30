10 طرق صدم فيها "شات جي بي تي" العالم في 2023





فيما يلي مجموعة من الطرق التي أثر فيها "شات جي بي تي" على العالم في عام 2023، وفق ما أورد موقع "كريبتو بوليتان" الإلكتروني:

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ظهور الروايات الوهمية

كان صعود "شات جي بي تي" إلى الواجهة بمثابة بداية حقبة جديدة تتميز بارتفاع في الروايات المضللة، مما أدى إلى انتشار واسع النطاق للتزييف العميق والمعلومات المضللة.



إن إمكانية هذه التكنولوجيا، منحت البعض القدرة على ممارسة التأثير على الأحداث العالمية، مثل تلفيق حوارات سياسية وهمية تماماً.



وأكدت هذه الحالات على الضرورة الحتمية للشفافية ليس فقط في جوهر المعلومات، ولكن أيضاً في أصولها، خاصة في عصر يهيمن فيه استهلاك الأخبار الرقمية. في عام مضطرب تميز بتحولات تكنولوجية عميقة، تصدر "شات جي بي تي" المشهد التقني بقوة، وأثر على قطاعات متنوعة وأدى إلى تطورات غير مسبوقة في هذه القطاعات.فيما يلي مجموعة من الطرق التي أثر فيها "شات جي بي تي" على العالم في عام 2023، وفق ما أورد موقع "كريبتو بوليتان" الإلكتروني:ظهور الروايات الوهميةكان صعود "شات جي بي تي" إلى الواجهة بمثابة بداية حقبة جديدة تتميز بارتفاع في الروايات المضللة، مما أدى إلى انتشار واسع النطاق للتزييف العميق والمعلومات المضللة.إن إمكانية هذه التكنولوجيا، منحت البعض القدرة على ممارسة التأثير على الأحداث العالمية، مثل تلفيق حوارات سياسية وهمية تماماً.وأكدت هذه الحالات على الضرورة الحتمية للشفافية ليس فقط في جوهر المعلومات، ولكن أيضاً في أصولها، خاصة في عصر يهيمن فيه استهلاك الأخبار الرقمية.

التحقق من الأصالة

نظراً لأن عالم المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أدى إلى طمس الحدود التي كانت واضحة سابقاً بين الأصالة والتزييف، فقد وجد المشهد الإعلامي نفسه يخضع لتحول نموذجي عميق.



واتخذت العلامات التجارية المحترمة، موقفاً إيجابياً من خلال الاعتراف بالقصص الإخبارية التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مما ولد العديد من الاستفسارات بشأن الحاجة الملحة إلى مبادئ توجيهية قابلة للتطبيق عالمياً.



وأظهرت المساعي الاستراتيجية الرامية إلى التحقق من أصول المحتوى، كما تجسدت في مبادرات مثل "التحالف من أجل مصدر المحتوى وأصالته"، مساراً واعداً.







رسم مسار عالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي

أدى الصعود السريع لـ "شات جي بي تي" إلى تقارب دبلوماسي تاريخي، حيث جمع 29 دولة ومنظمة في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.



وشدد الإعلان الصادر عن القمة، على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي مع التعهد بالالتزام بإعطاء الأولوية لنشره المسؤول.



وأدى هذا الحدث التاريخي إلى إنشاء معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث سعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم ومراقبة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع.







الحكومات تحشد جهودها من أجل سلامة الذكاء الاصطناعي

أدى استيعاب "شات جي بي تي" على نطاق واسع في مختلف القطاعات إلى تسريع الجهود الحكومية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، إذ انبثقت الأطر التنظيمية، من كيانات بارزة مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.



وقد تم تصميم هذه الأطر بشكل معقد لإعطاء الأولوية للنشر الواعي والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على الالتزام الجماعي بالممارسات المسؤولة.



وفي الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاقيات غير ملزمة ومواثيق إقليمية، مما أدى إلى تضخيم الحاجة الملحة إلى معالجة سلامة الذكاء الاصطناعي ضمن البيئة الديناميكية للمشهد التكنولوجي سريع التقدم.

إعادة تحديد الاستراتيجيات في مجال الأمن الداخلي والحرب

نظراً لبراعة "شات جي بي تي" التحليلية، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية فريق عمل متخصصاً في الذكاء الاصطناعي لاستكشاف التطبيقات الإستراتيجية والمسؤولة في الحرب الحديثة. وتضمنت المحادثات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر وتقييم الاستخبارات وتبسيط العمليات العسكرية.



وبينما استمرت المخاوف بشأن الحرب التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، أكد الخبراء على الدور الذي لا غنى عنه للرقابة البشرية في تنفيذ الخطط التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.







تطور بيئات العمل واضطرابات العمل

كان ظهور قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية بمثابة الحافز لمداولات مكثفة بشأن المسار المحتمل لسوق العمل، وهو الخطاب الذي تتخلله غالباً عناوين رئيسية تتنبأ بشكل مشؤوم باضطرابات واسعة النطاق في تشغيل العمالة.



وجدت الشركات نفسها تواجه المهمة المعقدة المتمثلة في دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في عملياتها، والتنقل عبر تضاريس الشفافية الدقيقة.



وفي الوقت نفسه، تم وضع تقديم "شات جي بي تي 4" كمناورة استراتيجية لتبسيط وتسريع استيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر التنظيمية.



ويتصور هذا التحول النموذجي وجود علاقة تكافلية بين الذكاء الاصطناعي والعاملين من البشر، مما يستلزم بالتالي إيجاد توازن دقيق بين تعزيز الابتكار وضمان الحفاظ على الأمن الوظيفي.







مواجهة التحيز تحدٍّ مستمر

مع صعود "شات جي بي تي"، اكتسبت قضية التحيز في الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة.



واعترفت شركة "أوبن إيه آي" بوجود تحيزات في استجابات "شات جي بي تي"، مؤكدة الأبحاث الجارية للتخفيف من هذه التحيزات.



وأدى التركيز المكثف على الذكاء الاصطناعي والتحيز إلى إطلاق مبادرات مثل مؤشر الشفافية النموذجي لمؤسسة جامعة ستانفورد، والذي يقيم شفافية شركات التكنولوجيا الكبرى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.







تحديات الأمن السيبراني

قدم الاستخدام الواسع النطاق لـ "شات جي بي تي" تحديات جديدة لخبراء الأمن السيبراني، حيث توقعوا هجمات مبتكرة يمكن أن تؤدي إلى تقويض التدابير الأمنية التقليدية.



واستخدم مجرمو الإنترنت الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات، مما جعل محاولات التصيد الاحتيالي أكثر تعقيداً.



وعلى الرغم من التحديات، وجد محللو الأمن السيبراني فرصاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "شات جي بي تي"، في تحديد نقاط الضعف والمساعدة في اختبار الاختراق.

المشهد التعليمي في عصر "شات جي بي تي"

أدى الدمج السريع لـ "شات جي بي تي" في البيئات التعليمية إلى سلسلة من الاستفسارات المحيطة بدمج الذكاء الاصطناعي داخل الفصول الدراسية.



وأدرك الطلاب الفائدة المحتملة لـ "شات جي بي تي"، فطلبوا مساعدتها بشكل متزايد في إنشاء المهام، وبالتالي دفع المعلمين إلى المهمة المعقدة المتمثلة في التأقلم مع مشهد تربوي جديد تماماً.



وأكد الخطاب الذي أعقب ذلك حول التطبيقات المسموح بها لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، الضرورة الحتمية لسياسات محددة جيداً.



ووجد المعلمون أنفسهم يتصارعون مع التحدي المعقد المتمثل في إعادة تقييم الأساليب التقليدية لتقييم تعلم الطلاب، لا سيما ضمن نموذج يقف فيه الذكاء الاصطناعي على أهبة الاستعداد لتقديم حلول فورية، مما يستلزم اتباع نهج مدروس ودقيق في التعامل مع البيئة التعليمية المتطورة.







معضلة حقوق الطبع والنشر وحدود الذكاء الاصطناعي

أدى دمج "شات جي بي تي" في العمليات الإبداعية إلى مشهد قانوني معقد حول ملكية حقوق الطبع والنشر.



وأثيرت أسئلة حول أصالة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي ومسؤولية كيانات الذكاء الاصطناعي.



وسلطت الدعوى القضائية التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز ضد "أوبن إيه آي" ومايكروسوفت الضوء على تحديات حقوق الطبع والنشر.