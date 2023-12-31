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تكنولوجيا وعلوم

غوغل يحتفل بالعام الجديد على طريقته

Lebanon 24
31-12-2023 | 01:23
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ببالونات وشرائط ملونة وكرة أرضية تضحك، احتفل محرك البحث العملاق، "غوغل"، برأس السنة الميلادية الجديدة 2024، بتغيير صورته الرئيسية.
فقد غير العملاق الأشهر واجهته الرئيسية احتفالا بقرب رأس السنة الميلادية الجديدة التي تدخل على العالم مع انتهاء اليوم الأحد، أي عند الساعة الثانية عشرة ليلاً.
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وظهر الشكل الرئيسي للموقع على هيئة احتفال مصحوبا بتعليق "عشية احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة". عند الضغط على الصورة.
 
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