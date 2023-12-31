تقنيات نودعها مع انقضاء العام الجاري.. اليكم ابرزها

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فيما يلي أهم المنتجات التقنية التي زالت خلال عام 2023، وفق صحيفة إنديان إكسبرس:







نظارة "غوغل غلاس إنتربرايس" للواقع المعزز كان عام 2023 عاماً مهماً بشكل خاص بالنسبة لعالم التكنولوجيا، حيث انتشرت ابتكارات الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من ذلك، فقد شهد هذا العام زوال مجموعة من المنتجات التقنية التي فشلت في اللحاق بالركب.فيما يلي أهم المنتجات التقنية التي زالت خلال عام 2023، وفق صحيفة إنديان إكسبرس:نظارة "غوغل غلاس إنتربرايس" للواقع المعزز

من بين المنتجات التقنية التي تم إنهاؤها في عام 2023، كانت نظارة الواقع المعزز من "غوغل غلاس انتربرايس". تم الإعلان عن النظارة لأول مرة في عام 2012، وكان المقصود منها الدخول في عصر جديد من الحوسبة القابلة للارتداء، مما يمنح الأشخاص العاملين في البيئات الزراعية والطبية والمصانع شاشة عرض رأسية تزودهم بالمعلومات مع إبقاء أيديهم حرة.



لكن السعر البالغ 1500 دولار، والافتقار إلى الوظائف الواضحة، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، حكم عليها بالفشل بين المستهلكين، وتم التخلي عنها هذا العام.







جهاز ألعاب لينوفو ليجن

بدأت الشائعات حول إغلاق شركة لينوفو ليجن لألعاب الهاتف في الانتشار في بداية العام. ثم في شهر آذار، أكد متحدث باسم شركة لينوفو أنه قد تم إغلاقها بالفعل.



كانت هواتف الألعاب ليجن من لينوفو عبارة عن أجهزة تمت مراجعتها جيداً بمواصفات عالية المستوى، لكنها في النهاية لم تتمكن من التنافس مع المزيد من الخيارات السائدة. يبدو أن الشركة تحول تركيزها إلى أجهزة الألعاب المحمولة بدلاً من ذلك وكشفت النقاب عن "لينوفو ليجن غو" في أيلول.







ماركة أمازون هالو

قد لا يعلم الكثيرون أن أمازون لديها مجموعة من أجهزة تتبع اللياقة البدنية. إلا أن الشركة قررت إيقاف خط "هالو" الخاص بتتبع الصحة واللياقة البدنية في تموز 2023، مما يمثل نهاية محاولة الشركة لاقتحام سوق الأجهزة القابلة للارتداء.



تم إطلاق "هالو" في عام 2020، وكانت بمثابة محاولة لأمازون لمنافسة آبل و"فيت بيت" وغيرهما في مجال تتبع اللياقة البدنية.



ومع ذلك، فقد فشلت في اكتساب قوة جذب كبيرة ضد المنافسين الراسخين.







تطبيق كورتانا على ويندوز

بعد سنوات من تقليص الدعم تدريجياً، أوقفت مايكروسوفت تطبيق كورتانا في آب 2023، وأعادت توجيه المستخدمين إلى ميزات "بينغ شات بوت" و"كو بيلوت" الجديدة بدلاً من ذلك.



يمثل إغلاق كورتانا نهاية محاولة مايكروسوفت للتنافس مع سيري ومساعد غوغل في مجال المساعدات الصوتية.



تم إطلاق كورتانا في الأصل في عام 2014، وقد تم تصميمه لتوفير التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين والمعلومات التنبئية على أجهزة ويندوز، على غرار قدرات مساعدي آبل وغوغل. وكافحت مايكروسوفت لإثارة حماسة المستهلكين بشأن كورتانا، إلا أنها فشلت في ذلك وبدأت بسحب التطبيق تدريجياً من شريط مهام ويندوز، حتى أزالته بشكل كامل في 2023.