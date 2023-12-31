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صحة

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتوقع نوع المرض الذي قد يصيبك في المستقبل

Lebanon 24
31-12-2023 | 11:00
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أجرى باحثون دراسة حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات البشر التي يتم تزويده بها واستغلالها في التنبؤ بالحالة الصحية التي من المحتمل أن يصبحوا عليها في المستقبل.
جاء ذلك حسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" الأمريكي، الذي أوضح أن هذه الدراسة قام بها باحثون من عدة جامعات في الدنمارك معتمدين على بيانات جمعوها عن عادات 6 ملايين شخص وما تعرضوا له من مشاكل صحية في السابق.
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ولفت التقرير إلى أن البيانات التي جمعها الباحثون تناولت طرق العيش والطعام والشراب والنوم وأمور أخرى يتم ربطها بقاعدة بيانات تمكن الذكاء الاصطناعي من توقع ما يمكن أن يتعرض له الأشخاص في المستقبل من أمراض يمكن أن تقودهم للموت المبكر.
 
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور مهم في عملية معالجة البيانات والتوصل إلى نتائج محتملة في وقت قصير.
 
وتعتمد الدراسة الجديدة على استخدام الذكاء الاصطناعي تقنيات تعمل على ربط الأحداث الخاصة بحياة الفرد مع البيانات الخاصة بأنواع الأمراض وأسباب الإصابة بها. (سبوتنيك) 

صحة

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