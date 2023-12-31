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تكنولوجيا وعلوم

بالفيديو.. مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ

Lebanon 24
31-12-2023 | 08:02
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نشر مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لظل المركبة "كيوريوسيتي" التي تجول على سطح الكوكب الأحمر، خلال مدة زمنية حوالي 12 ساعة، في يوم 8 تشرين الثاني 2023.
ويظهر مقطع الفيديو، التغير التدريجي لظل المركبة الجوالة، مع مرور الوقت، من الصباح إلى المساء، تزامنا مع شروق الشمس وغروبها.
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وتظهر لقطات الفيديو بالأبيض والأسود لسطح المريخ مركبة "كيوريوسيتي" ثابتة مكانها.
 
وقام الفريق في مختبر الدفع النفاث بدمج سلسلتين من كاميرات "هاز كام" الأمامية والخلفية للمركبة لتسجيل مقطع الفيديو الفريد من نوعه الذي يصور مرور الوقت على الكوكب الأحمر، من شروق الشمس إلى غروبها. (سبوتنيك) 
 
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