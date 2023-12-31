بالفيديو.. مشهد ساحر لشروق الشمس وغروبها على سطح المريخ

نشر مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لظل المركبة "كيوريوسيتي" التي تجول على سطح الكوكب الأحمر، خلال مدة زمنية حوالي 12 ساعة، في يوم 8 تشرين الثاني 2023.

ويظهر مقطع الفيديو، التغير التدريجي لظل المركبة الجوالة، مع مرور الوقت، من الصباح إلى المساء، تزامنا مع شروق الشمس وغروبها.

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وتظهر لقطات الفيديو بالأبيض والأسود لسطح المريخ مركبة "كيوريوسيتي" ثابتة مكانها.