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متفرقات

الذكاء الاصطناعي سيغش ويكذب عليك مثل البشر في حال ضغط عليه

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:00
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كشفت دراسة جديدة أن روبوتات الدردشة الذكية الاصطناعي مثل ChatGPT ستغش وتكذب عليك إذا "ضغطت" عليها، كالبشر تماماً حتى لو تم تصميمها لتكون صادقة وشفافة.

وظهر هذا السلوك الخادع بشكل عفوي عندما تم إعطاء الذكاء الاصطناعي نصائح حول "التداول الداخلي"، ثم كلف بجمع الأموال لمؤسسة قوية.
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وكتب الخبراء في بحثهم المنشور على خادم ما قبل الطباعة arXiv: "في هذا التقرير، نعرض سيناريو واحدا حيث يتصرف "نموذج اللغة" بشكل غير صحيح ويخدع مستخدميه بشكل ممنهج دون أن يطلب منه التصرف بهذه الطريقة. على حد علمنا، هذا هو أول دليل على مثل هذا السلوك الخادع استراتيجيا في أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لتكون غير ضارة وصادقة".


المصدر: روسيا اليوم

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