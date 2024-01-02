هل ستنتشر تقنية تسليم المشتريات بواسطة الطائرات المسيرة عام 2024؟

يشهد سوق الطائرات المسيّرة، تطورات كبيرة، تصل إلى حد التفكير في استخدامها بصورة واسعة، في عمليات توصيل البضائع إلى المشترين في العام الجديد 2024.

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ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن عالم نفس متخصص في سلوك المستهلك قوله إن "الراحة تعد إحدى أكبر نقاط البيع في مجال التكنولوجيا، وتشير بعض تقارير الصناعة إلى أن الأشخاص سيدفعون 10 في المئة أو أكثر مقابل تجربة سهلة".وإلى حدّ الآن، يوجد 10 مشغلين رئيسيين لطائرات التسوق المسيرة في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسليم حوالي 874,000 طرد تجاري في عام 2022.لكن عدة عوامل، أبطأت من هذا المجال، وهي الكلفة لتطوير أنظمة آلية يمكنها الطيران بالمسيرات بشكل آمن وبكفاءة، والامتثال للقواعد الصارمة التي تضعها سلطات الطيران، لتجنب الحوادث والأخطاء نتيجة استخدام هذه المسيرات.وتسود مخاوف من الطائرات بدون طيار، خاصة في احتمالية شن هجمات، فضلا عن أن الكثير من المتسوقين عبر الإنترنت، يميلون إلى رفض استخدامها.