اكتشافات هامة وعوالم جديدة.. إليكم أغرب الكواكب المكتشفة

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شهد العام 2023 اكتشافات هامة لعدد من العوالم الجديدة والمثيرة، والتي تمت إضافتها إلى ما يزيد عن 5000 كوكب مؤكد خارج المجموعة الشمسية.ففي وقت سابق من العام 2023، أكدت الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وجود عناصر ثقيلة، مثل الكربون والأكسجين، في الغلاف الجوي للكوكب البعيد خارج المجموعة الشمسية المعروف باسم Smertrios.وجاء هذا الاكتشاف بمثابة مفاجأة لعلماء الفلك، حيث أن عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي، مثل المشتري وزحل، لا تحتوي في الغالب إلا على الهيدروجين والهيليوم في غلافها الجوي.من ناحية أخرى أضاف القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا ما يقارب 2000 عالم إلى قائمة الكواكب الخارجية لدينا، حيث برز كوكب غازي عملاق يسمى TOI-4600c، إذ يدور حول نجمه المضيف كل 16 شهرا. وهذا يمنحه أطول سنة لأي كوكب اكتشفه TESS. كما أن درجة حرارة العملاق الغازي باردة أيضا وتقدر بـ 78 درجة مئوية تحت الصفر.كما وجدت عمليات الرصد باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لجيمس ويب أن اثنين من الكواكب الداخلية لنظام TRAPPIST الكوكبي من المحتمل ألا يكون لها غلاف جوي.ومن المحتمل أن يكون TRAPPIST-1b، وهو أكبر قليلا من الأرض، عبارة عن صخرة عارية دون غلاف جوي، مع درجة حرارة سطحية حارقة تبلغ 232 درجة مئوية.بالتوازي، حدّد علماء الفلك كوكبا خارج المجموعة الشمسية يعكس 80% من الضوء الذي يشرق عليه من نجمه المضيف. فالكوكب فائق الحرارة، والذي يبعد 264 سنة ضوئية عن الأرض، عاكس بشكل استثنائي بسبب ارتفاع نسبة المعادن في غلافه الجوي.ونظرا لأن عرض الكوكب يبلغ خمسة أضعاف عرض الأرض، فقد حصل على لقب "أكبر مرآة كونية تم اكتشافها على الإطلاق".