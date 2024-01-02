السيارات الكهربائية تغزو فرنسا.. رقم قياسي جديد

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نشرت منصة "بلاتفورم أوتوموبيل" تقريرًا أوضحت من خلاله بلوغ نسبة السيارات الكهربائية المستعملة جزئياً أو بالكامل في فرنسا رقمًا قياسيًا، إذ تمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16.8 بالمئة من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023.وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الفائت، في حين واصلت قائمة السيارات التي تعمل على الديزل تراجعها، إذا لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية إذ تهيمن شركة "تسلا" إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان "داسيا سبرينغ" و"إم جي 4"، ثم "فيات 500 إي" و"رينو ميغان" التي تحتل المرتبة الأولى بين السيارات الفرنسية المنشأ.