تعرّفوا على تطبيقات الذكاء الإصطناعي الأكثر استخدامًا حول العالم

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بشكل متسارع، تقدم تقنيات الـ AI نفسها كمحرك قوي للتحولات الاجتماعية والتكنولوجية في حياتنا اليومية، حيث تنقسم هذه التطبيقات إلى فئات رئيسية، وتحديدًا يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة تحولية لا مثيل لها، حيث يقود هذا النوع من التطبيقات مجال الإنتاج الإلكتروني إلى آفاق جديدة، يمكّن الأنظمة المبتكرة إنتاج محتوى متطور بطرق مبتكرة.وفي ظل هذا السياق، يندرج استخدام التطبيقات في مجال معالجة النصوص، حيث يتم تحليل وفهم اللغة الطبيعية بشكل أعمق. تمكن هذه التقنيات من ترجمة اللغات، وتوليد محتوى نصي دقيق ومفهوم.أما في مجال الصوروالفيديو، تكمن الابتكارات الرئيسية في تطبيقات تعتمد على تحليل الصور والفيديو بواسطة خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه التطبيقات التعرف على الأشكال والوجوه، وحتى تحليل المشاعر المعبر عنها في الصور.وحسب شركة Writerbuddy فإن "Chat GPT" يتقدم تطبيقات فئة الدردشة والذكاء الاصطناعي التوليدي للنصوص، حيث حصل على أكثر من 14.6 مليار زيارة، وهو التطبيق التابع لشركة Open AI.ومن التطبيقات في هذه الفئة أيضاً Character والذي بلغ عدد الزيارات له حوالي أربعة مليارات زيارة خلال العام 2023. أما تطبيق Bard من غوغل فانضم للقائمة بعدد زيارات بلغ أكثر من 240 مليون زيارة. كذلك تطبيق Janitor AI فبلغ عدد الزيارات له أكثر من 192 مليون زيارة.أما تطبيقات معالجة الصور والفيديوهات، فقد احتل في هذه القائمة تطبيق Midjourney الصدارة بعدد زيارات أكثر من 500 مليون زيارة. كذلك تطبيق Capcut (أكثر من 203 مليون زيارة)، وهو تطبيق متخصص في توليد الفيديو. وكذلك تطبيق Civitai للصور بحوالي 177 مليون زيارة.وعلى صعيد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، فقد جاء تطبيق Quillbot ضمن قائمة أكثر التطبيقات استخداماً في العام الماضي بأكثر من مليار زيارة. وتطبيق NovelAI بحوالي 239 مليون زيارة في 2023 تقريباً.