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تكنولوجيا وعلوم

لا تصدّقوا روبوتات الدردشة.. تكذب وتغشّ كالبشر!

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:00
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أظهرت دراسة جديدة أشارت إلى أن روبوتات الدردشة الذكية اصطناعيا مثل ChatGPT تميل إلى استخدام إسلوب البشر، إذ ستغش وتكذب عليك إذا "ضغطت" عليها، حتى لو تم تصميمها لتكون صادقة وشفافة.

وتفاعل الباحثون مع الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة الدردشة، ومارسوا الضغط عليه وأعطوا النموذج نصيحة وانتظروا ليروا كيف سيتصرف.

وفي حوالي 75% من الحالات، عندما واجه GPT-4 هذه الشروط، نفذ صفقة تجارية بناء على المعلومات الداخلية التي تلقاها، ثم حاول التستر عليها عن طريق الكذب على مديريه بشأن تفكيره. وفي حوالي 90% من الحالات، تضاعف الكذب.

وأجرى الفريق العديد من تجارب المتابعة، ما أدى إلى تغيير درجة تشجيع المحفزات للأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى درجة الضغط الذي وضعوا النموذج تحته في بيئة المحاكاة.

ونظرا لأن هذا مجرد سيناريو واحد، لم يرغب الباحثون في استخلاص استنتاجات قاطعة حول مدى احتمالية تواجد الذكاء الاصطناعي في بيئات العالم الحقيقي. لكنهم يريدون البناء على هذا العمل للتحقيق في هذا السلوك الغريب.

 
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المصدر: روسيا اليوم
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