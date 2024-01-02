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إنجاز روسي جديد في الصناعات الحربية.. مواد جديدة

Lebanon 24
02-01-2024 | 15:32
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طور علماء من جامعتي تولا وقبردينو- بلقاريا الحكوميتين مواد جديدة لتلبية احتياجات شركات الصناعة العسكرية الروسية، وفقاً لما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
وحول الموضوع قالت البروفيسورة سفيتلانا خاشيروفا، نائب رئيس جامعة قبردينو بلقاريا لشؤون الأبحاث والعلوم: "تمكنا في مختبرنا الجديد من تطوير بوليمرات تدعى بوليمرات البنية الفوقية، وهو أمر واعد لإنتاج مجموعة كاملة من المواد المركبة ذات خصائص أداء محسنة".
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وأضافت:"أن استخدام بوليمرات البنية الفوقية بدلا من المعدن يمكن أن يقلل الوزن بشكل كبير ويزيد من مقاومة التآكل للمنتجات".
ووفقا للبروفيسورة فإن:"المواد الجديدة التي تم تطويرها ستستخدم في العديد من مجالات الصناعة العسكرية، وفي إنتاج الأجنحة والعناصر الأخرى للطائرات، وفي صناعة بعض أجزاء المركبات المدرعة".


المصدر: روسيا اليوم

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