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تحديث آيفون الجديد يتسبب بالعديد من المشكلات.. لا شبكة خليوية

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:00
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أثار تحديث آي أو إس 17.2.1» (iOS 17.2.1)الكثير من النقاشات والتقارير من مستخدمي الآيفون حول العالم؛ إذ صُمم هذا التحديث لتحسين الأمان والأداء، لكنه بدلاً من ذلك أدى إلى مجموعة من المشكلات، أبرزها مشكلات الاتصال بالشبكة الخلوية. وهنا نستعرض الشكاوى الرئيسية، والحلول المقترحة، والتأثير العام لهذا التحديث.
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و منذ إصدار التحديث، ذكر العديد من المستخدمين أن أجهزتهم لم تعد تتصل بشبكاتهم الخلوية، ما يؤثر على المكالمات والبيانات. ويبدو أن المشكلة لا تقتصر على شبكة معينة؛ إذ أبلغ مستخدمو الآيفون من عدة شركات مختلفة عن تجارب مماثلة في منتدى أبل الرسمي.
وإلى جانب مشكلات الشبكة، أفاد بعض المستخدمين بأن أجهزتهم تعاني من استنزاف سريع للبطارية وارتفاع في درجة الحرارة بعد التحديث.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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