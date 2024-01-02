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تكنولوجيا وعلوم
لمحبي هواتف سامسونغ.. إليكم موعد طرح أرقى هواتف الشركة
Lebanon 24
02-01-2024
|
23:33
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رسميًا، سيبصر هاتف "غالاكسي S24"، إحدى هواتف سامسونغ الراقية النور في اليوم الثامن عشر من الشهر الحالي، جامعًا مزايا معتمدة على الذكاء الاصطناعي، حسب الفيديو الترويجي.
ويتفق الإعلان التشويقي مع التقارير والتسريبات السابقة التي أشارت إلى عزم الشركة الكورية التركيز على مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف غالاكسي S24 على نحو واسع اعتمادًا على المعالجات الجديدة فيها، كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 وإكسينوس 2400، ونموذج الذكاء الاصطناعي “غاوس” الذي تطوّره داخليًا.
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وستشمل المزايا الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مختلف جوانب الهواتف القادمة، مثل التصوير والمكالمات والكتابة وتوليد الصور وإنجاز المهام التقليدية الأساسية على نحو أسرع وأكثر كفاءة.
وستوفر سامسونغ ثلاثة إصدارات مختلفة من هواتف غالاكسي S24 القادمة، إصدار أساسي وإصدار بلس بالإضافة إلى إصدار ألترا الأرقى والأغلى ثمنًا، وستأتي الإصدارات الثلاثة بأحجام مختلفة وقياسات متباينة للشاشة وسعات متفاوتة للبطارية، كما ستكون هناك اختلافات على مستوى نظام التصوير.
وستخص سامسونغ إصدار ألترا ببعض المزايا الحصرية، وستطرح الشركة الإصدارات الثلاثة بأسعار متفاوتة لاستهداف شريحة واسعة من العملاء.
المصدر: العربية
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