جريمة في الواقع الإفتراضي.. تحقيقات تطال عملية اغتصاب طفلة!

Advertisement

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في جريمة اغتصاب في عالم ميتافيرس بعد أن "تعرضت" فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا "للاغتصاب" من قبل مجموعة من الرجال عبر الإنترنت، وفقاً لصحيفة "مترو".وبحسب التقرير، لم تتعرض الضحية لأذى جسدي، ولكن يقال إنها عانت من نفس الصدمة النفسية والعاطفية التي يعاني منها الشخص الذى تعرض للاعتداء في الحياة الحقيقية.وقال ضابط كبير مطلع على القضية لصحيفة Mail Online أن الطفلة عانت من صدمة نفسية مماثلة لتلك التي يعاني منها الشخص الذي تعرض للاغتصاب الجسدي، إذ هناك تأثير عاطفي ونفسي على الضحية أطول أمدا من أي إصابات جسدية".وقالت رئيسة رابطة مفوضي الشرطة والجريمة أننا "نحن بحاجة إلى تحديث قوانيننا لأنها لم تواكب مخاطر الضرر الذي يتطور من الذكاء الاصطناعي والانتهاكات على منصات مثل ميتافيرس".