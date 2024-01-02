Advertisement

منوعات

جريمة في الواقع الإفتراضي.. تحقيقات تطال عملية اغتصاب طفلة!

Lebanon 24
02-01-2024 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1147945-638398619415382924.jpg
Doc-P-1147945-638398619415382924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في جريمة اغتصاب في عالم ميتافيرس بعد أن "تعرضت" فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا "للاغتصاب" من قبل مجموعة من الرجال عبر الإنترنت، وفقاً لصحيفة "مترو".

وبحسب التقرير، لم تتعرض الضحية لأذى جسدي، ولكن يقال إنها عانت من نفس الصدمة النفسية والعاطفية التي يعاني منها الشخص الذى تعرض للاعتداء في الحياة الحقيقية.
Advertisement

وقال ضابط كبير مطلع على القضية لصحيفة Mail Online أن الطفلة عانت من صدمة نفسية مماثلة لتلك التي يعاني منها الشخص الذي تعرض للاغتصاب الجسدي، إذ هناك تأثير عاطفي ونفسي على الضحية أطول أمدا من أي إصابات جسدية".

وقالت رئيسة رابطة مفوضي الشرطة والجريمة أننا "نحن بحاجة إلى تحديث قوانيننا لأنها لم تواكب مخاطر الضرر الذي يتطور من الذكاء الاصطناعي والانتهاكات على منصات مثل ميتافيرس".
وأضافت:" تحتاج الحكومة إلى النظر في تغيير القانون لحماية النساء والأطفال من الأذى في هذه البيئات الافتراضية".
المصدر: العربية

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:14 | 2024-01-03
02:24 | 2024-01-03
00:21 | 2024-01-03
23:33 | 2024-01-02
23:00 | 2024-01-02
15:32 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24