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على عكس ما كان يطمح إليه، فقدت منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، 71 في المئة من قيمتها منذ اشتراها، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وذلك بعد إفصاحات لشركة الخدمات المالية "فيديليتي".وقال موقع "أكسيوس" إن فيديليتي التي تمتلك حصة في المنصة، خفضت من قيمة أسهمها في أكس، بنسبة 71 في المئة، بحسب الإفصاح الذي استمر حتى نهاية نشرين الثاني الماضي.وتشير تقديرات "فيديليتي" إلى أن قيمة منصة أكس تبلغ حوالي 12.5 مليار دولار.بالتوازي، انخفض عدد مستخدمي أكس شهريا بنسبة 15 في المئة في العام الأول بعد استحواذ ماسك على المنصة.