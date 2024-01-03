18
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ضربة لـ"ماسك".. منصة "أكس" تستمر بحصد الخسائر
Lebanon 24
03-01-2024
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
على عكس ما كان يطمح إليه، فقدت منصة التواصل الاجتماعي "أكس"، 71 في المئة من قيمتها منذ اشتراها، الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وذلك بعد إفصاحات لشركة الخدمات المالية "فيديليتي".
وقال موقع "أكسيوس" إن فيديليتي التي تمتلك حصة في المنصة، خفضت من قيمة أسهمها في أكس، بنسبة 71 في المئة، بحسب الإفصاح الذي استمر حتى نهاية نشرين الثاني الماضي.
Advertisement
وتشير تقديرات "فيديليتي" إلى أن قيمة منصة أكس تبلغ حوالي 12.5 مليار دولار.
بالتوازي، انخفض عدد مستخدمي أكس شهريا بنسبة 15 في المئة في العام الأول بعد استحواذ ماسك على المنصة.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دانييلا رحمة تستقبل العام الجديد برفقة "حبيبها" ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستقبل العام الجديد برفقة "حبيبها" ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
04:14 | 2024-01-02
02/01/2024 04:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن إنفجار الضاحية.. شهداء وجرحى وهؤلاء هم المستهدفون في الغارة الإسرائيليّة
Lebanon 24
آخر المعلومات عن إنفجار الضاحية.. شهداء وجرحى وهؤلاء هم المستهدفون في الغارة الإسرائيليّة
11:27 | 2024-01-02
02/01/2024 11:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
10:55 | 2024-01-02
02/01/2024 10:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة.. أوّل تعليق للفنان فادي ابراهيم بعد بتر قدمه هذه الرسالة تكشف ما قاله
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة.. أوّل تعليق للفنان فادي ابراهيم بعد بتر قدمه هذه الرسالة تكشف ما قاله
05:58 | 2024-01-02
02/01/2024 05:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من "الحزب" على إنفجار الضاحيّة... هذا ما أكّده أحد النواب
Lebanon 24
أوّل تعليق من "الحزب" على إنفجار الضاحيّة... هذا ما أكّده أحد النواب
12:21 | 2024-01-02
02/01/2024 12:21:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:14 | 2024-01-03
2024 سيحمل مشاهد سماوية ليلية رائعة.. تعرفوا عليها
02:24 | 2024-01-03
المُنافس الأقرب إلى "تسلا".. هل يُحيّد "ماسك" عن عرش السيارات الكهربائية؟
23:50 | 2024-01-02
جريمة في الواقع الإفتراضي.. تحقيقات تطال عملية اغتصاب طفلة!
23:33 | 2024-01-02
لمحبي هواتف سامسونغ.. إليكم موعد طرح أرقى هواتف الشركة
23:00 | 2024-01-02
تحديث آيفون الجديد يتسبب بالعديد من المشكلات.. لا شبكة خليوية
15:32 | 2024-01-02
إنجاز روسي جديد في الصناعات الحربية.. مواد جديدة
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
03/01/2024 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
03/01/2024 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
03/01/2024 10:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24