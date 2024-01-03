المُنافس الأقرب إلى "تسلا".. هل يُحيّد "ماسك" عن عرش السيارات الكهربائية؟

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سجّلت شركة بي واي دي الصينية مستويات قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية، إذ تجاوز حجم المبيعات الثلاثة ملايين سيارة خلال العام الماضي ما جعلها الأقرب لإزالة تسلا عن عرش السوق العالمية للسيارات الكهربائية، مسجلة مبيعات بزيادة بنحو 62 في المئة حول العالم مقارنة بعام 2022 إذ باعت بي واي دي نحو 1.57 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطارية.وتتقدم الصين بشكلٍ كبير في انتقالها إلى إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية بفضل الدعم القوي لتلك الصناعة، كما يُعد النمو السريع لشركة بي واي دي والتي يدعمها الملياردير الأميركي وارن بافيت رمزاً لصناعة السيارات الكهربائية الصاعدة في الصين، حيث حددت بكين هدفاً يتمثل في ضرورة أن يكون نحو 20 في المئة من السيارات المبيعة سنوياً من مركبات الطاقة الجديدة بحلول عام 2025.وبالأرقام، تفوقت تسلا في حجم المبيعات الخاصة بالسيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية عن شركة بي واي دي بنحو 400 ألف وحدة على مدار عام 2022، بينما من المتوقع أن تكون الفجوة بين الشركتين قد ضاقت خلال العام الماضي، إذ إنه من المتوقع أن يتفوق الكيان الصيني على شركة الملياردير الأميركي ايلون ماسك في الربع الأخير من 2023.(سي ان ان)