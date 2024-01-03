2024 سيحمل مشاهد سماوية ليلية رائعة.. تعرفوا عليها

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ففي 18 كانون الثاني، سيشهد عشاق الفلك اقترانا لافتا للنظر بين عالمين متجاورين مشرقين: القمر والمشتري. وسيظهر أكبر كوكب في النظام الشمسي بجانب نصف قمر متوهج.



كما سيلتقي كوكب المشتري والقمر مرة أخرى في السماء في 14 شباط و13 آذار و10 نيسان في سلسلة من الاقترانات التي تتبع دورات القمر الشهرية حول الأرض. ينطلق العام الجديد بحدث تصفه وكالة ناسا بـ"أحد أفضل زخات الشهب في التقويم الفلكي"، إذ من المنتظر أن تبلغ زخات شهب الرباعيات (Quadrantids Meteor Shower)، ذروتها في 3-4 كانون الثاني 2024، على الرغم من أن وابل الشهب يبدأ في قصف غلافنا الجوي مع نهاية شهر كانون الأول، ليكون العالم على موعد مع عدد من الأحداث السماوية التي سيكون لديهم الفرصة للتمتع بمشاهدتها.ففي 18 كانون الثاني، سيشهد عشاق الفلك اقترانا لافتا للنظر بين عالمين متجاورين مشرقين: القمر والمشتري. وسيظهر أكبر كوكب في النظام الشمسي بجانب نصف قمر متوهج.كما سيلتقي كوكب المشتري والقمر مرة أخرى في السماء في 14 شباط و13 آذار و10 نيسان في سلسلة من الاقترانات التي تتبع دورات القمر الشهرية حول الأرض.

أما عشاق الفلك فسيكون لهم موعد مع الخسوف شبه الظلي في شهر آذار، والذي يُعرف أيضا باسم "الخسوف الكاذب".

وسيكون الحدث السماوي الأبرز في هذا الشهر هو الكسوف الكلي للشمس في جميع أنحاء أميركا الشمالية، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل. وسيمر مسار الكسوف الكلي، حيث يحجب القمر قرص الشمس بالكامل، عبر أربع ولايات في المكسيك، و15 ولاية أميركية تمتد من تكساس إلى ماين، وخمس مقاطعات كندية في الجزء الشرقي من البلاد.

من ناحية أخرى ستصل زخات شهب "إتا الدلويات" إلى ذروتها في ساعات ما قبل الفجر من يوم 4 أيار عندما لن يشرق هلال القمر المتضائل إلا قبل الفجر مباشرة، ما يعني أن السماء المظلمة بشكل خاص ستسمح لمراقبي النجوم برصد حتى أضعف الشهب.



كما سيستمتع المشاهدون المحظوظون في نصف الكرة الغربي بالكسوف الشمسي الثاني لعام 2024. ويعبر مسار حلقة النار، أو الكسوف الحلقي، في الغالب المحيط الهادئ، ما يحد من الرؤية من الأرض إلى مواقع قليلة. وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر أبعد عن الأرض منه أثناء كسوف الشمس الكلي، وبالتالي يبدو أصغر حجما في السماء. كما يشهد شهر تشرين الأول في يوم 17، القمر العملاق الثالث لعام 2024.(العربية)