اتهام منصة "أكس" بتعريض حياة الناس للخطر.. ما علاقة زلزال اليابان الأخير؟

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ولاحقًا، أوضحت Nerv أن فريق المنصة تواصل معها لحل المشكلة، وذلك من خلال تسجيل حسابات الخدمة على المنصة كـ"مرافق عامة Public Utility"، بحيث لا ينطبق عليها الحد الأقصى للنشر.

ولكن ذلك لم يخفف غضب المستخدمين على سياسات "X"، التي قد تكون تسببت في تعريض حياة البعض للخطر خلال زلزال اليابان المدمر، نتيجة عدم قدرتهم على الحصول على معلومات مصيرية من خدمة الطوارئ Nerv عبر حساباتهم على المنصة.(الشرق)

استنكرت خدمة Nerv اليابانية، المتخصصة في بث إشعارات طارئة خلال وقوع كوارث طبيعية، تعطيل قدرتها على النشر عبر حسابها على منصة "X"، وذلك بعد ساعات من وقوع زالزل إيشيكاوا الذي ضرب اليابان خلال احتفالات رأس السنة، وذلك بعد أن شاركت عبر الحساب الكثير من التغريدات خلال فترة زمنية وجيزة بشأن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.6 ريختر، مما أدى إلى تجاوزها الحد المسموح للتغريدات يومياً.