Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي تليغرام.. إضافات جديدة ستنال إعجابكم

Lebanon 24
03-01-2024 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1148048-638398787832748478.jpg
Doc-P-1148048-638398787832748478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت خدمة تليغرام للتراسل الفوري تحديثاً مع انطلاق العام الجديد 2024، يقدم مجموعة من المزايا التي تُحسن من تجربة المستخدمين، على مستوى المكالمات الصوتية والفيديو، مشيرة إلى أن مختلف تطبيقاتها للأجهزة المختلفة ستحصل على واجهة استخدام جديدة كلياً لإجراء المكالمات، الصوتية والمصورة، حيث ستظهر أمام المستخدم مؤثرات بصرية مختلفة مع كل حالة تمر بها المكالمة.
Advertisement

وتحصل روبوتات الدردشة والتطبيقات المصغرة Mini apps على متن تليغرام مع التحديث الجديد على مزايا جديدة، منها إمكانية التفاعل مع رسائل المستخدمين بواسطة العلامات التعبيرية Reactions، وكذلك الرد على رسائل محددة في المحادثات Reply، إلى جانب إمكانية تنظيم الروابط والاقتباسات وردود الفعل.

كما يمكنها إرسال الردود إلى محادثات مختلفة، وذلك جزء من تحديث كبير يصل منصة تليغرام للروبوتات البرمجية، ستكشف الخدمة تفاصيلها بشكل أوسع خلال يناير الجاري.(الشرق)
المصدر: الشرق
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:55 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:24 | 2024-01-03
03:14 | 2024-01-03
02:24 | 2024-01-03
00:21 | 2024-01-03
23:50 | 2024-01-02
23:33 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24