لمستخدمي تليغرام.. إضافات جديدة ستنال إعجابكم

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أطلقت خدمة تليغرام للتراسل الفوري تحديثاً مع انطلاق العام الجديد 2024، يقدم مجموعة من المزايا التي تُحسن من تجربة المستخدمين، على مستوى المكالمات الصوتية والفيديو، مشيرة إلى أن مختلف تطبيقاتها للأجهزة المختلفة ستحصل على واجهة استخدام جديدة كلياً لإجراء المكالمات، الصوتية والمصورة، حيث ستظهر أمام المستخدم مؤثرات بصرية مختلفة مع كل حالة تمر بها المكالمة.وتحصل روبوتات الدردشة والتطبيقات المصغرة Mini apps على متن تليغرام مع التحديث الجديد على مزايا جديدة، منها إمكانية التفاعل مع رسائل المستخدمين بواسطة العلامات التعبيرية Reactions، وكذلك الرد على رسائل محددة في المحادثات Reply، إلى جانب إمكانية تنظيم الروابط والاقتباسات وردود الفعل.كما يمكنها إرسال الردود إلى محادثات مختلفة، وذلك جزء من تحديث كبير يصل منصة تليغرام للروبوتات البرمجية، ستكشف الخدمة تفاصيلها بشكل أوسع خلال يناير الجاري.(الشرق)