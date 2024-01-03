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تكنولوجيا وعلوم

رسالة سرية مخبأة في فستان من العصر الفيكتوري.. وحل لغز مفقود منذ زمن طويل

Lebanon 24
03-01-2024 | 13:00
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 تمكنت دراسة حديثة أخيرا من فك الشفرة السرية المخبأة داخل فستان حريري عتيق يعود تاريخه إلى قرن من الزمان والذي استعصى على خبراء التشفير لمدة عقد من الزمن.

 

وألقت نتائج الدراسة بعض الضوء على هوية المرأة التي كانت تمتلك هذا الفستان في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

 
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وقبل عشر سنوات، في عام 2013، اشترت أمينة الآثار سارة ريفرز-كوفيلد فستانا حريريا برونزيا من العصر الفيكتوري من متجر للتحف في ولاية ماين بالولايات المتحدة.

 

وعند قلب التنورة من الداخل إلى الخارج، اكتشفت جيبا مخفيا يحتوي على كرة ممزقة من الأوراق.

 

وكشفت الأوراق عن عشرين سطرا من كلمات غامضة، مثل Bismark omit leafage buck bank، وCalgary Cuba unguard confute duck fagan، وSpring wilderness lining one reading novice. وكانت هناك أيضا أرقام بين السطور. 

 

وبالنسبة للبعض، يعد "تشفير فستان الحرير" أحد أفضل 50 رمزا وشفرات لم يتم حلها في العالم.

 

ومع استبعاد العديد من النظريات، ضيّق مصممو التشفير عبر الإنترنت الاحتماليات إلى أنه من المحتمل أن يكون نوعا من الرموز التلغرافية المختصرة.

 

وأوضح الباحث واين تشان في دراسة حول التشفير في عام 2022: "بما أن شركات التلغراف تتقاضى مقابل عدد الكلمات في البرقية، أصبحت رموز ضغط الرسالة لتقليل عدد الكلمات شائعة". 

 

وبعد الاطلاع على أكثر من 150 كتابا للشفرات التلغرافية، وجد تشان تلميحات لحل الرسالة المشفرة في كتاب قديم عن تشفير الطقس الذي يستخدمه فيلق الإشارة بالجيش الأمريكي.

 

وكتب الدكتور تشان: "تبين أن التشفير هو عبارة عن رمز تلغرافي يستخدم لنقل ملاحظات الطقس من قبل خدمة إشارة الجيش الأمريكي ولاحقا من قبل مكتب الأرصاد الجوية الأمريكي".

  

ولم يتمكن تشان، محلل الكمبيوتر في جامعة مانيتوب في كندا، من معرفة ما تعنيه الكلمات فحسب، بل حدد اليوم الذي من المحتمل أن تكون كتبت فيه، وهو: 27 أيار 1888.

 

وباستخدام نسخة من كتاب رموز تلغراف الطقس الذي أرسلته إليه الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، استنتج الدكتور تشان أن الرسائل المشفرة في الفستان كانت من محطات الأرصاد الجوية لخدمة الإشارة في الولايات المتحدة وكندا.

 

ووجد أن كل سطر في الكلمات المشفرة يشير إلى ملاحظات الطقس في مكان ووقت محددين من اليوم، ويتم إرسالها في شكل برقية إلى مكتب خدمة الإشارة المركزي في واشنطن العاصمة.

 

وبينما تم فك الشفرة، فإن هوية صاحبة الفستان وسبب وجود رموز الطقس المخبأة في جيب سري ما تزال لغزا. ( روسيا اليوم)
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