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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب ينتظرها الملايين

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:00
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يمكن أن يقدم تطبيق واتساب ميزة جديدة ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في محادثاتهم الجماعية.

 

وقدم تطبيق واتساب مفهومًا جديدًا يسمح للمستخدمين بإخفاء الرسائل عن الأرقام المحظورة.

 

وفي الوقت الحالي، عندما تكون لديك جهة اتصال محظورة على التطبيق، فلن تتمكن من إرسال رسالة خاصة إليك أو الاتصال بك.

 

ومع ذلك، في الدردشات الجماعية، لا تزال ترى نشاطهم.

 

لذلك، ستقدم ميزة واتساب الجديدة خيارًا لإخفاء الرسائل عن جهات الاتصال المحظورة في الدردشة الجماعية.

 

ولن تتم إزالة الرسالة من المحادثة، بل سيتم وضع علامة عليها كمخفية بالنسبة له، وفق ما نقل موقع ذا صن.

 

ويقول واتساب إن الميزة ستكون متاحة للأشخاص في إعدادات الدردشة الخاصة بهم.

 

وكتب التطبيق: "تم تصميم هذا التحسين لتزويد المستخدمين بتحكم أكبر في تجربة الدردشة الجماعية، مما يضمن استمرار قدرتهم على المشاركة دون انقطاع بسبب الرسائل الواردة من جهات الاتصال التي اختاروا حظرها". 

 

وهم يعترفون بأن الأشخاص يحظرون جهات الاتصال "لأسباب شخصية في كثير من الأحيان"، وأن رؤية جهة الاتصال هذه في مجموعات مشتركة "يمكن أن تكون مزعجة للمستخدمين".

 

وعلى الرغم من أن هذه الميزة غير متوفرة حاليًا، يأمل واتساب في تنفيذ المفهوم في التحديثات المستقبلية.

 

وقالوا: "نعتقد أن هذه الميزة ستكون خطوة مهمة إلى الأمام في تحسين التحكم في جهات الاتصال المحظورة على واتساب، وستكون بمثابة رصيد قيم لتجربة المستخدم". 

( LBC)
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