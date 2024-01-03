إنفيديا تسعى لإطلاق بطاقة جديدة.. إليكم أبرز مواصفاتها

شهدت بطاقة الرسوميات Nvidia RTX 4070 انخفاضًا ملحوظًا في السعر مع بداية عام 2024، إذ تعدّ واحدة من أفضل البطاقات التي يمكن اقتناؤها، مع إطلاق شائعات تُشير إلى أن Nvidia تستعد لطرح نسخة مُحسّنة خلال أسابيع قليلة، تحت مسمى RTX 4070 Super. فما هي أبرز مواصفاتها؟

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عمليا أطلقت الشركة البطاقة الأولى بسعر يصل إلى 600$ أميركي، ليتم في وقت لاحق، خفض سعرها إلى 550 دولار كرد على بطاقة AMD RX 7800 XT، فلذا من المتوقع أن يكون سعر البطاقة الجديدة قرابة قرابة 600$، مع انخفاض أسعار القديمة أيام رأس السنة إلى 515$.

أما لناحية قدراتها، فيتوقع الخبراء أن تتفوق RTX 4070 Ti بنسبة 18% على RTX 4070 عند الحديث عن الدقة، كما أنها تحتوي على 30% زيادة في عدد أنوية CUDA.



من ناحية أخرى، يُشاع أن بطاقة رسوميات RTX 4070 Super ستأتي بزيادة تقدر بـ 22% في عدد أنوية CUDA مقارنة مع RTX 4070. على ضوء ذلك، يُتوقع أن تُحقق زيادة في الأداء في حدود 10% إلى 15%.(مجلة عالم التقنية)