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تكنولوجيا وعلوم

براد ومكنسة يعملان بالذكاء الإصطناعي.. إليكم ما توصلت إليه "سامسونغ"

Lebanon 24
04-01-2024 | 00:07
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تستعد شركة سامسونغ لإطلاق عدد من الأجهزة المنزلية الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ ستقدم الشركة الكورية الجنوبية مكنسة ذكية Bespoke Jet Bot Combo، تحمل على متنها عقلاً إلكترونياً يزود مستخدميها بعدد كبير من المزايا الذكية الجديدة.
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وتقدم المكنسة الجديدة ميزة التعرف على العناصر بالذكاء الاصطناعي AI Object Recognition، فالمكنسة خلال تحركها في أرجاء الأماكن المحدد تنظيفها، ستتمكن من فهم العناصر التي تقابلها في مسارها، والتعرف عليها من خلال مستشعر لالتقاط بيانات ثلاثية الأبعاد حول مختلف العناصر.
 
وزودت سامسونج مكنستها الجديدة بالقدرة على فهم وتمييز وتحليل المساحات، بحيث يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي لتقسيم الغرف، لتسهيل تنظيفها والتنقل بينها وكذلك تحديد المواضع غير المسموح بدخولها أبداً، مثل دورات المياه والمساحات المكشوفة.
 
مكنسة سامسونج Bespoke Jet Bot Combo الجديدة - Samsung
 
وسيقدم العملاق الكوري أيضاً تجربة فريدة حافلة بمزايا الذكاء الاصطناعي داخل مطبخ ذكي، يعتمد على منصة AI Family Hub+، والتي تتمثل في شاشات مختلفة السعات بواجهة ذكية، تربط مختلف أجهزة سامسونج المنزلية معاً.
 
وتأتي ضمن أجهزة سامسونج المنزلية الذكية الجديدة ثلاجتها Bespoke Flex Refrigerator ذات الأبواب الأربعة، حيث تقدم ميزة AI Vision Inside، والتي تستخدم مجموعة من كاميرا التصوير الداخلية، للتعرف على الأطعمة والمنتجات داخل الثلاجة، حيث أن الكاميرا مرتبطة بنظام ذكاء اصطناعي AI Vision مدربة على قاعدة بيانات لأكثر من مليون منتج من الأطعمة، ومن بينها 33 منتجاً من الخضراوات والفاكهة الطازجة.(الشرق)
 
صورة لواجهة استخدام منصة AI Family Hub+ تعرض ما تراه الكاميرا الداخلية لثلاجة سامسونج الجديدة اعتمادا على الذكاء الاصطناعي - Samsung
المصدر: الشرق
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