للمصابين بمرض التوحد.. 5 تطبيقات من شأنّها أن تساعدكم تعرّفوا عليها

يُعرف مرض التوحد غالبًا باسم اضطراب طيف التوحد (ASD)، ويواجه الطفل الذي يعاني هذا الاضطراب العديد من المشكلات طوال حياته، ومنها: الرهاب الاجتماعي، والقلق المفرط، والحركة المفرطة، وغيرها.



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أولا يأتي تطبيق Proloquo2Go، وهو تطبيق يهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لأطفال التوحد من خلال تعليمهم الكلمات الأساسية، كأسماء الحيوانات، والألوان، والأطعمة، وغيرها، كما يساعدهم في التواصل مع الآخرين.



يمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام، فهو يحتوي على واجهة تتضمن مجموعة واسعة من الرموز والمفردات، وعند الضغط فوق أي رمز يمكن للطفل الاستماع إلى اللفظ الصحيح للكلمة المرافقة للرمز، ومن خلال هذه الواجهة يمكن لطفل التوحد تكوين جملة تُعبّر عمّا يريد قوله بالضغط على المفردات واحدة تلو الأخرى حتى يحصل على جملة كاملة.



تطبيق AutiSpark أيضا، هو تطبيق تعليمي شامل مُصمم خصوصًا لأطفال التوحد، ويتضمن رسومات ملونة وجذابة، ويوفر لهم بيئة تعليمية تُساعدهم في التكيّف مع البيئة المحيطة، ويهدف إلى تعليمهم العديد من الأنشطة اليومية، مثل: كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة والاستحمام، بالإضافة إلى تعليمهم أحرف اللغة الإنجليزية، والأرقام، والألوان، والكلمات الأساسية. وقد يكون التغيير مزعجًا جدًا لأولئك الذين يعانون طيف التوحد، فهم لا يتقبلون التغيير في العادات بسهولة، ومع ذلك، لا بد من الاستمرار بتدريبهم وتعليمهم لتطوير مهاراتهم وتحسين انخراطهم في المجتمع.. وعليه، إليكم بعض التطبيقات التي من شأنها أن تساعد بهذه العملية.أولا يأتي تطبيق Proloquo2Go، وهو تطبيق يهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لأطفال التوحد من خلال تعليمهم الكلمات الأساسية، كأسماء الحيوانات، والألوان، والأطعمة، وغيرها، كما يساعدهم في التواصل مع الآخرين.يمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام، فهو يحتوي على واجهة تتضمن مجموعة واسعة من الرموز والمفردات، وعند الضغط فوق أي رمز يمكن للطفل الاستماع إلى اللفظ الصحيح للكلمة المرافقة للرمز، ومن خلال هذه الواجهة يمكن لطفل التوحد تكوين جملة تُعبّر عمّا يريد قوله بالضغط على المفردات واحدة تلو الأخرى حتى يحصل على جملة كاملة.تطبيق AutiSpark أيضا، هو تطبيق تعليمي شامل مُصمم خصوصًا لأطفال التوحد، ويتضمن رسومات ملونة وجذابة، ويوفر لهم بيئة تعليمية تُساعدهم في التكيّف مع البيئة المحيطة، ويهدف إلى تعليمهم العديد من الأنشطة اليومية، مثل: كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة والاستحمام، بالإضافة إلى تعليمهم أحرف اللغة الإنجليزية، والأرقام، والألوان، والكلمات الأساسية.

من جهة أخرى، يوفر Otsimo مجموعة من الألعاب والتدريبات المتنوعة لمساعدة أطفال التوحد في تحسين معرفتهم ومهاراتهم. ويمتاز هذا التطبيق بأنه سهل الاستخدام ويمكن للطفل استخدامه بمفرده، ولا يتضمن إعلانات؛ لضمان عدم تشويش الطفل ومساعدته في التعلّم بتركيز.

كما يهدف تطبيق Speech Blubs إلى تشجيع الطفل الذي يعاني التوحد في التحدث بطلاقة وثقة دون تردد وبنحو أفضل من قبل. فهو يتضمن تدريبات تفاعلية تُساعد الأطفال في تحسين نطقهم للكلمات المختلفة، وتعزيز قدراتهم في المحادثة عن طريق الاستماع المتكرر إلى محادثات قصيرة وتكرارها بصوتهم.

ولتنظيم أسلوب الحياة، يساعد تطبيق Birdhouse أطفال التوحد في تنظيم عاداتهم اليومية، مثل: عادات النوم والطعام والسلوك الحركي وغيرها، عن طريق توفير أدوات لتدريبهم على كل عادة وتتبع تطورهم فيها.(AIT NEWS)