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تكنولوجيا وعلوم
بعد إصداره بساعات "آبل" تسحب تحديثًا أطلقته.. ما السّبب؟
Lebanon 24
04-01-2024
|
05:00
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سحبت عملاق التكنولوجيا "آبل" الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 ، وذلك بسبب شكاوى أفادت بانهيار هواتف آيفون بعد تنزيل التحديث وتثبيته.
وأزالت آبل الإصدارات التجريبية الجديدة لتحديثات iOS 17.3 وiPadOS 17.3 من مركز المطورين، ولم تعد تلك الإصدارات متاحة للتحميل والتثبيت.
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وتُعد تلك المشكلة كارثية للمستخدمين الذين قد لا يستطيعون استخدام أجهزتهم مجددًا دون استعادة إعدادات المصنع، مما يؤدي إلى حذف كافة محتوياتها وفقدان الملفات والبيانات المهمة في حال عدم وجود نسخة احتياطية لها، وفق ما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية.
وأفاد بعض المستخدمين بأن تعطل هواتف آيفون مع التحديث الجديد قد يكون له علاقة بخاصية "الضغط من الخلف Back Tap"، لكن ذلك الأمر ليس واضحًا حتى الآن في ظل عدم وجود تعليق رسمي من آبل بعد سحب التحديث.
ولحسن الحظ، فقد جرى سحب الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 17.3 بعد مرور ثلاث ساعات فقط، كما أن التحديث كان متاحًا فقط للمطورين وليس كافة المستخدمين.(العربية)
المصدر: العربية
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