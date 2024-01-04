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تكنولوجيا وعلوم

للحديث مع مساعد الذكاء الاصطناعي... إضافة بارزة من "مايكروسوفت"

Lebanon 24
04-01-2024 | 06:51
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أعلنت شركة مايكروسوفت أن لوحات مفاتيح أجهزة الحواسيب القادمة التي تعمل بنظام ويندوز تحتوي مفتاح Copilot لإجراء محادثات نصية مع مساعد الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا المفتاح إضافة بارزة إلى لوحة مفاتيح ويندوز منذ تقديم مفتاح ويندوز في عام 1994 لعرض قائمة ابدأ.
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ويستفيد Copilot في ويندوز من نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI الناشئة التي تدعمها مايكروسوفت.

ويستطيع Copilot توليد نص يشبه النص الذي يكتبه الإنسان ردًا على بضع كلمات من المدخلات المكتوبة.

ويمكن للأشخاص أن يطلبوا منه كتابة رسائل البريد الإلكتروني والإجابة عن الأسئلة وتوليد الصور وتشغيل مزايا الحاسوب.

كما يمكن للعاملين في الشركات التي تدفع مقابل Copilot ضمن Microsoft 365 تسليط الضوء على محادثات منصة تيمز والحصول على مساعدة في كتابة مستندات وورد.

وبدأت مايكروسوفت بتقديم Copilot للحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 10، وهو نظام التشغيل الشائع في العالم، ونظام التشغيل ويندوز 11.
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