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تكنولوجيا وعلوم

"إل جي" تطور منصة متكاملة للقيادة الذاتية

Lebanon 24
04-01-2024 | 08:00
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تستعد "إل جي" لتقديم منصة جديدة متعددة المجالات تدمج نظام مساعدة السائق المتقدم والقيادة الآلية وتقنيات المعلومات والترفيه داخل السيارة.

وطورت الشركة الكورية الجنوبية منصة التنقل المستقبلية بالتعاون مع ماجنا، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا التنقل، ومن المتوقع أن تصل المنصة الجديدة إلى السوق في المستقبل القريب.
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وبدأ هذا التعاون في عام 2023، ويستفيد من البراعة التكنولوجية المشتركة لشركتي إل جي وماجنا، للمساعدة في تقديم تجارب مستخدم مختلفة في مقصورة السيارة.

ونجحت الشركتان في إدماج نظام حوسبة قمرة القيادة العابر للمجالات في نظام واحد عبر الشريحة SoC، الذي يمثل حلًا مرنًا وفعالًا من حيث التكلفة للمصنعين.

وتدعم الوحدة الإلكترونية الواحدة تكامل العديد من أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة مع القيادة الآلية،

وتستطيع الوحدة الإلكترونية التعامل بكفاءة مع المتطلبات المختلفة لمستوى النزاهة لسلامة السيارات مع استخدام عدد قليل من وحدات التحكم الإلكترونية وشغل مساحة قليلة.

ويعد هذا الحل القابل للتطوير مثاليًا للانتقال القادم نحو السيارة المعرفة بالبرمجيات SDV ولتوحيد معماريتها الكهربائية والإلكترونية.

ويتيح إدماج الوظائف في وحدة نمطية واحدة إمكانية مشاركة البيانات العابرة للمجالات في الوقت الفعلي.

وتوفر منصة "إل جي" للسائقين والركاب تجارب جديدة وتفاعلات سهلة عند استخدام الشاشات المتقدمة في السيارات، والمجموعات الرقمية، والشاشات الأمامية للواقع المعزز وبرامج التصور، وذلك من خلال واجهة الإنسان والآلة HMI المخصصة.

وتسمح هذه الواجهة للمشغلين البشريين بمراقبة حالة العملية الخاضعة للتحكم وتعديل إعدادات التحكم وتجاوز عمليات التحكم التلقائي يدويًا في حالة الطوارئ.

كما يمكن تخصيص الحل لتلبية احتياجات الاتصالات المتكاملة ونظام المعلومات والترفيه داخل السيارة الخاص بالشركة المصنعة.
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