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تكنولوجيا وعلوم

وفد أميركي في مصر للتشاور حول غزة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-01-2024 | 14:04
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس وفداً أمريكياً يضم عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في إطار التشاور المستمر حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة.
وضم الوفد السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن "اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة، وخاصة في قطاع غزة".
في المقابل، حرص الجانب الأميركي على الاستماع إلى رؤية الرئيس المصري للسياق العام للوضع الحالي، التي تضمنت "التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح، مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
كما جدد الجانبان خلال الاجتماع "الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة عموما، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمي والدولي".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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