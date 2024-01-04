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منوعات

خدعت نجوم كرة طلبوا مواعدتها.. تعرّفوا إلى "المرأة التي يحلم بها أي رجل"

Lebanon 24
04-01-2024 | 23:39
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نجحت دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لعارضة أزياء في خداع الأغنياء والمشاهير من نجوم كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فقد تمكنت إيميلي بيليغريني، التي حصلت على لقب "الأكثر إثارة في العالم"، من أن تجذب لمتابعة صفحتها عبر موقع "إنستغرام" أكثر من 150 ألف متابع، ومن بين هؤلاء المتابعين تواجد البعض من نجوم كرة القدم والتنس ومن أبطال رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، وحاولوا التواصل معها بطرق مختلفة.
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كما قام عدد من هؤلاء بمراسلة دمية الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني، كونهم لا يعرفون حقيقة أن هذه الحسناء مجرد دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

وعرض على إيميلي الحضور لمواعيد غرامية في عدة مطاعم فاخرة، بل والذهاب في رحلات خاصة، مما يعني أن حقيقتها لم تكن معروفة للجميع.

وأكد تقرير الصحيفة، أن إيميلي بيليغريني ما هي إلا نموذج ذكاء اصطناعي متناغم التفاصيل، لديها شعر بني وجسد متناسق لا يختلف عن أجساد البشر العاديين.

وتجلب إيميلي مكاسب كبيرة لمبتكرتها التي حصلت منذ ابتكارها قبل 6 أسابيع على 8 آلاف جنيه إسترليني حتى الآن، وذلك من منصة "Fanvue".


جاءت الصور المثيرة لإيميلي بعد سؤال Chat GPT عن من هي المرأة المثالية التي يحلم بها أي رجل، وفق تصريحات مبتكرتها لـ"ديلي ميل".

وعن الهدف من وراء صناعة هذه الدمية، قالت المبتكرة: "كنا نريد جعلها جذابة وشبيهة بالبشر، أردت جعلها حقيقية بأكبر قدر ممكن من المواصفات". (العربية)

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