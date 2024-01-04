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تكنولوجيا وعلوم
للمرة الأولى منذ 1994.. أوّل تغيير سيطرأ على لوحة مفاتيح "مايكروسوفت"
Lebanon 24
04-01-2024
|
23:58
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بأول تغيير في تخطيط لوحة مفاتيح "Windows" منذ أن أضافت "مايكروسوفت" مفتاح Windows/Start في عام 1994، ستضيف الشركة زراً إلى لوحة مفاتيح نظام التشغيل "Windows"، بمجرد ضغطه يفتح نافذة دردشة تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Copilot"، مع توفر أول الأجهزة التي تحتوي على المفتاح الجديد هذا الشهر.
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وسيتم عرض الجهاز خلال الأيام المقبلة في مؤتمر التكنولوجيا CES، وستصبح ميزة مطلوبة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
وسيساعد الاختصار المستخدمين على إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وترى الشركة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن أن عام 2024 هو “عام الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي، إذ امضت مايكروسوفت العام الماضي في إعادة تجهيز أكبر منتجاتها حول تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى جديد من مجموعات البيانات الضخمة.(العربية)
المصدر: العربية
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