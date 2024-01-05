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تكنولوجيا وعلوم

بميزة إلغاء الضوضاء.. "ون بلس" تطلق سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:35
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بتصميم خفيف للغاية وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة حتى 49 ديسبل، تطلق شركة ون بلس سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds 3، إذ ستأتي السماعة بمكبر صوت ثنائي بحجم 10.4 مم و6 مم، مما يوفر تجربة صوتية غنية بالتفاصيل.
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وتتميز السماعة بتصميم خفيف للغاية يقل عن 5 جرامات للسماعة الواحدة، مما يجعلها مريحة للارتداء لفترات طويلة. 

وتتمتع السماعة بعمر بطارية طويل يصل إلى 44 ساعة بالاستعانة بعلبة الشحن، ويقل عمر البطارية إلى 28 ساعة عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. كما تدعم السماعة خاصية الشحن السريع، والتي توفر 5 ساعات من التشغيل بعد 10 دقائق فقط من الشحن.(تك عربي)



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