قطاع "السكوتر الكهربائي" يتهاوى.. شركة جديدة تعلن إفلاسها

أعلنت شركة سوبربيديستريان الأمريكية عن إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة، وطرح أكثر من 20 ألف سكوتر كهربائي للبيع بالمزاد العلني، إذ ستجري عملية البيع على مرحلتين، الأولى في 23 كانون الثاني والثانية في 29 كانون الثاني، عبر موقع Silicon Valley Disposition، وهو سوق عبر الإنترنت للأصول الفائضة.

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وكانت قد بدأت سوبربيديستريان في قطاع السكوتر المشترك في عام 2020 عندما استحوذت على شركة Zagster التي تتخذ من بوسطن مقراً لها.