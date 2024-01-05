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تكنولوجيا وعلوم

قطاع "السكوتر الكهربائي" يتهاوى.. شركة جديدة تعلن إفلاسها

Lebanon 24
05-01-2024 | 00:47
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 أعلنت شركة سوبربيديستريان الأمريكية عن إغلاق عملياتها في الولايات المتحدة، وطرح أكثر من 20 ألف سكوتر كهربائي للبيع بالمزاد العلني، إذ ستجري عملية البيع على مرحلتين، الأولى في 23 كانون الثاني والثانية في 29 كانون الثاني، عبر موقع Silicon Valley Disposition، وهو سوق عبر الإنترنت للأصول الفائضة.
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وكانت قد بدأت سوبربيديستريان في قطاع السكوتر المشترك في عام 2020 عندما استحوذت على شركة Zagster التي تتخذ من بوسطن مقراً لها.
 
وعلى الرغم من جمعها 125 مليون دولار قبل أقل من عامين، إلا أنها واجهت صعوبات مالية في عام 2023، إذ يأتي إغلاقها قبل أيام فقط من إعلان شركة Bird، الشركة الرائدة سابقًا في قطاع السكوتر الكهربائي، إفلاسها بموجب الفصل 11.(تك عربي)
 
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