بعد 52 سنة.. أميركا ستعاود الرجوع إلى الفضاء!

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بعد أكثر من 5 عقود على انتهاء برنامج "أبولو"، تسعى شركتان من القطاع الخاص لإعادة الولايات المتحدة إلى عمليات الهبوط على سطح القمر، وذلك بعد نجاح الصين والهند في الهبوط على القمر، بينما انتهت المحاولات الأخيرة من قبل روسيا واليابان وإسرائيل بتحطم المركبات.ومن المقرر إطلاق مركبتي الهبوط لشركتي "أستروبوتيك تكنولوجي"، و"إنتويتف ماشينز"، من فلوريدا هذا الشهر والشهر المقبل على الترتيب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".ويأتي هذا في إطار الجهود التي تدعمها "ناسا" لبدء رحلات تجارية إلى القمر، حيث تركز وكالة الفضاء الأميركية على إرسال رواد فضاء إلى هناك.(سكاي نيوز عربية)