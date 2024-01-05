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تكنولوجيا وعلوم
على عكس ما كنا نعلم.. كوكبا نبتون وأورانوس ليسا بألوانهما المعهودة
Lebanon 24
05-01-2024
|
03:00
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كشفت صور جديدة التقطها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أن كوكبي نبتون وأورانوس ليسا بالألوان التي كانت معروفة، حيث إنهما يشبهان بعضهما البعض أكثر مما كان يُعتقد سابقا.
واستخدم فريق من جامعة أكسفورد بيانات من جهاز التصوير الطيفي التابع لتلسكوب "هابل" الفضائي، لإظهار الكواكب بألوانها الحقيقية، ظهر لهما ظل مماثل من اللون الأزرق المخضر.
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وأشار الخبراء إلى أن فكرة أن الكوكبين لهما ألوان مختلفة، نشأت لأنه كان قد تم التقاط الصور لهما في القرن العشرين، بما في ذلك بواسطة مهمة "فوياجر 2" التابعة لناسا في الثمانينيات، والتي سجلت صورا بألوان منفصلة.
وقال أحد الخبراء إنه "على الرغم من أن صور فوياجر 2 المألوفة لأورانوس نُشرت في شكل أقرب إلى اللون الحقيقي، فإن صور نبتون كانت في الواقع محسنة، وبالتالي تم تحويلها إلى اللون الأزرق بشكل مصطنع".
وتابع: "على الرغم من أن اللون المشبع صناعيا كان معروفا في ذلك الوقت بين علماء الكواكب، فإن هذا التمييز ضاع مع مرور الوقت".(الحرة)
المصدر: الحرة
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