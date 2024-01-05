غوغل تبدأ بالتخلي تدريجيا عن أدوات التتبع



Advertisement

وقالت الشركة الأميركية العملاقة في رسالة على مدونة "كما أُعلن سابقاً، فإن (كروم) يحد افتراضياً من ملفات تعريف الارتباط الخارجية لـ1 بالمئة من مستخدميه من أجل تسهيل الاختبارات، قبل زيادة السعة إلى 100 بالمئة من المستخدمين اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024". بدأت مجموعة غوغل، الخميس، في تقييد ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لدى بعض مستخدمي متصفح "كروم" الخاص بها، من أجل البدء في الانتقال نحو التخلي عن أدوات التتبع هذه، التي تواجه انتقادات بسبب طبيعتها التطفلية، وهو قرار جرى الإعلان عنه منذ عام 2020.وقالت الشركة الأميركية العملاقة في رسالة على مدونة "كما أُعلن سابقاً، فإن (كروم) يحد افتراضياً من ملفات تعريف الارتباط الخارجية لـ1 بالمئة من مستخدميه من أجل تسهيل الاختبارات، قبل زيادة السعة إلى 100 بالمئة من المستخدمين اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024".

وأوضحت غوغل أن التخلي التام عن ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة، لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد استشارة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) بشأن "مشكلات المنافسة المحتملة".



وتخضع ملفات تعريف الارتباط، وهي ملفات كمبيوتر مستخدمة بشكل خاص لتتبع تنقل مستخدمي الإنترنت وتقديم إعلانات بصورة موجهة لهم، لقيود تنظيمية أكبر منذ تطبيق العديد من المعايير، ولا سيما بموجب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عام 2016، بالإضافة إلى تشريع صادر في كاليفورنيا.



يُستخدم مصطلح "ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية" لتعيين ملفات تعريف الارتباط التي تنشأ من المواقع التي تمت زيارتها وليس من المتصفح نفسه.