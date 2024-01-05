Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تبدأ بالتخلي تدريجيا عن أدوات التتبع

Lebanon 24
05-01-2024 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1148947-638400628433710595.jpg
Doc-P-1148947-638400628433710595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت مجموعة غوغل، الخميس، في تقييد ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لدى بعض مستخدمي متصفح "كروم" الخاص بها، من أجل البدء في الانتقال نحو التخلي عن أدوات التتبع هذه، التي تواجه انتقادات بسبب طبيعتها التطفلية، وهو قرار جرى الإعلان عنه منذ عام 2020.
Advertisement

وقالت الشركة الأميركية العملاقة في رسالة على مدونة "كما أُعلن سابقاً، فإن (كروم) يحد افتراضياً من ملفات تعريف الارتباط الخارجية لـ1 بالمئة من مستخدميه من أجل تسهيل الاختبارات، قبل زيادة السعة إلى 100 بالمئة من المستخدمين اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024".
 
وأوضحت غوغل أن التخلي التام عن ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة، لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد استشارة هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) بشأن "مشكلات المنافسة المحتملة".

وتخضع ملفات تعريف الارتباط، وهي ملفات كمبيوتر مستخدمة بشكل خاص لتتبع تنقل مستخدمي الإنترنت وتقديم إعلانات بصورة موجهة لهم، لقيود تنظيمية أكبر منذ تطبيق العديد من المعايير، ولا سيما بموجب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عام 2016، بالإضافة إلى تشريع صادر في كاليفورنيا.

يُستخدم مصطلح "ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية" لتعيين ملفات تعريف الارتباط التي تنشأ من المواقع التي تمت زيارتها وليس من المتصفح نفسه.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2024-01-05
05:40 | 2024-01-05
03:00 | 2024-01-05
01:26 | 2024-01-05
00:47 | 2024-01-05
00:35 | 2024-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24