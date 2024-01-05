الكشف عن معالج نظارة سامسونغ القادمة

كشفت شركة كوالكوم عن معالجها الجديد سناب دراجون XR2 Plus Gen2، وهو جيل جديد من عائلة معالجات الشركة لتشغيل نظارات الواقع المختلط XR، وأوضحت الشركة أنه سيكون معالج نظارة سامسونغ الذكية المنتظرة.



وبحسب ما أعلنته الشركة في مؤتمرها الصحافي، فإن المعالج الجديد سيشغل نظارات العديد من الشركات، مثل HTC وشركة Immersed الناشئة، وشركة Play for Dream الصينية للألعاب.



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وأشار سعيد باكادير، مدير المنتجات في قطاع تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي بكوالكوم، إلى أن الجودة الفائقة لعرض الشاشة تعكس إمكانية تقديم مزايا الرؤية المحيطية حول المستخدم عبر مستشعرات تصوير خارجية، وهي ميزة Passthrough، والتي قدمتها نظارات أبل فيجين برو، وميتا كويست 3 منذ العام الماضي، وهذا المستوى من جودة الرؤية الرقمية يفتح المجال أمام تجارب الواقع المختلط التي تسمح للمستخدم أن يتفاعل مع عناصر رقمية خلال رؤيته للعالم الحقيقي من حوله أثناء ارتداء نظارته الذكية. يقدم المعالج الجديد Snapdragon XR2+ Gen 2 مزايا عديدة على مستوى جودة العرض ودقة تتبع حركة الوجه والعين والجسم لمرتدي النظارات الذكية، حيث يسمح للنظارات التي سيأتي بين طياتها بتقديم جودة عرض لشاشاتها تصل إلى 4.3K لكل عين، مع معدل تحديث للشاشة 90 إطاراً في الثانية الواحدة.وأشار سعيد باكادير، مدير المنتجات في قطاع تقنيات الواقعين المعزز والافتراضي بكوالكوم، إلى أن الجودة الفائقة لعرض الشاشة تعكس إمكانية تقديم مزايا الرؤية المحيطية حول المستخدم عبر مستشعرات تصوير خارجية، وهي ميزة Passthrough، والتي قدمتها نظارات أبل فيجين برو، وميتا كويست 3 منذ العام الماضي، وهذا المستوى من جودة الرؤية الرقمية يفتح المجال أمام تجارب الواقع المختلط التي تسمح للمستخدم أن يتفاعل مع عناصر رقمية خلال رؤيته للعالم الحقيقي من حوله أثناء ارتداء نظارته الذكية.

وسيفسح معالج كوالكوم الأحدث المجال لصناع النظارات الذكية لتزويد نظاراتهم بالمزيد من المستشعرات، فهو قادر على معالجة محتوى بصري مُصور من كاميرات تصل إلى 12 كاميرا في آن واحد، وذلك أعلى من الـ8 كاميرات التي كان يدعمها الجيل السابق.



أوضحت الشركة أن تلك المستشعرات تشمل المستشعرات الخارجية التي تلتقط بدقة أبعاد وتفاصيل العالم الحقيقي المحيط بالمستخدم، وكذلك المستشعرات التي تتواجد داخل النظارة لتلتقط حركات وجه وعينيّ المستخدم.



كما تدعم شريحة المعالج الجديد التعامل مع بيانات تلتقطها مستشعرات تتبع حركات اليدين والجسم بالكامل، والتي غالبا ما تكون مُثبتة في أذرع التحكم، أو في النظارات نفسها. (الشرق)