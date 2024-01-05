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تكنولوجيا وعلوم

لمرضى "الشلل الرعاش".. بُشرى "تكنولوجية" سارّة

Lebanon 24
05-01-2024 | 14:00
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طوّر باحثون في مجالي الصحة والهندسة بجامعة هارفارد ملابس ذكية أو "روبوتاً" يمكن ارتداؤه لمساعدة المصاب بالشلل الرعّاش (باركنسون) على المشي، والتغلّب على أكثر أعراض المرض شيوعاً وهو "التجمّد".
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والتجمّد من أكثر الأعراض الموهنة، فعندما يتجمد المصاب يفقد فجأة القدرة على تحريك قدمه، غالباً في منتصف الخطوة، ما يؤدي إلى سلسلة من خطوات التلعثم المتقطعة التي تصبح أقصر حتى يتوقف الشخص تماماً.

ووفق "مديكال إكسبريس"، أزال الجهاز تماماً تجمّد المشاركين أثناء المشي داخل المنزل، ما سمح لهم بالمشي أسرع وأبعد مما يمكنهم دون مساعدة هذه الملابس الذكية.

وقال أستاذ الهندسة التطبيقية المشارك في البحث كونور والش: "لقد وجدنا أن كمية صغيرة فقط من المساعدة الميكانيكية من ملابس آلية ذكية توفر تأثيرات فورية، وتحسن المشي بشكل مستمر للمريض".

بدوره، قال أحد المرضى المشاركين في تجارب الدراسة إن "البدلة تساعدني على اتخاذ خطوات أطول، وعندما لا تكون نشطة ألاحظ أنني أجر قدمي أكثر بكثير. لقد ساعدتني حقاً، وأشعر أنها خطوة إيجابية إلى الأمام".

وأظهرت تجارب الروبوت أن تأثيرها كان فورياً، وبدون أي تدريب خاص كان المريض قادراً على المشي دون أي تجمّد في الداخل، ومع فترات عرضية فقط في الهواء الطلق. 

والشلل الرعّاش اضطراب تنكس عصبي يؤثر على أكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. (24)
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