21
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
للمستخدمين.. هذا جديد "واتسآب"
Lebanon 24
05-01-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيستبدل "واتسآب"، تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم، شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها، وبالتالي توحيد لون شارة التحقق ومواءمتها جمالياً عبر جميع تطبيقات ميتا، حيث تظهر علامة التحقق باللون الأزرق على كل من إنستغرام وفيسبوك.
Advertisement
ويمكن لأولئك الذين هم جزء من برنامج الاختبار التجريبي لـ "واتسآب" تحديث إصداراتهم إلى 2.24.1.18 لنظام أندرويد والتحقق من ذلك بأنفسهم، نظراً لأن التحديث يقتصر فقط على مستخدمي الإصدار التجريبي في الوقت الحالي.
وعندما يضيف مستخدمو "واتسآب" للأعمال شارات تم التحقق منها إلى قنواتهم، سيتم تحديث اسم القناة وصورة الملف الشخصي الخاصة بهم لمطابقة تفاصيل الأعمال التي تم التحقق منها.
وستكون هذه التفاصيل مؤهلة لمزيد من التحرير من خلال ملف تعريف الأعمال الخاص بهم.
ومع ذلك، هناك شيء آخر يجب القيام به مسبقاً للحصول على شارة عمل تم التحقق منها على قناتهم، حيث يجب على مستخدمي "واتسآب" للأعمال الاشتراك في Meta Verified.
وكان مارك زوكربيرغ كشف مؤخراً أن قدرة الشركات على الاشتراك في Meta Verified على "واتسآب" ستكون متاحة في المستقبل، مما سيمنحهم شارة التحقق لملفهم الشخصي ومزايا أخرى، ومن المهم ملاحظة أن اشتراك Meta Verified سيكون اختيارياً ويمكن الوصول إليه حصرياً للشركات.
وذكرت الشركة أنه للحصول على Meta Verified يجب أن تكون معلومات القناة متماسكة مع تفاصيل العمل لمنع إساءة استخدام نظام التحقق وانتحال الهوية، بحسب موقع "فون أرينا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع إنفجار قويّ في فردان... هذه طبيعته
06:34 | 2024-01-05
05/01/2024 06:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
Lebanon 24
إنتظروا.. هذا ما ستشهده الكهرباء يوم الأحد
14:47 | 2024-01-05
05/01/2024 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
Lebanon 24
كلمة ساخرة في خطاب نصرالله أشعلت مواقع التواصل
09:45 | 2024-01-05
05/01/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!
Lebanon 24
"دولار جديد" يظهر في لبنان.. هكذا يبدو شكله!
14:08 | 2024-01-05
05/01/2024 02:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
Lebanon 24
بعد العاروري.. هؤلاء قد تغتالهم إسرائيل في لبنان!
12:23 | 2024-01-05
05/01/2024 12:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:48 | 2024-01-06
غوغل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط
03:12 | 2024-01-06
منافس جديد لغوغل يستخدم الذكاء الاصطناعي.. تعرفوا عليه
01:44 | 2024-01-06
5 منتجات إضافية قد تطرحها آبل في 2024
23:58 | 2024-01-05
نتفليكس تدرس فرص الاستفادة من ألعاب الفيديو لزيادة الإيرادات
16:00 | 2024-01-05
في الـ2024.. منتجات طال انتظارها قد تطرحها "آبل"
14:00 | 2024-01-05
لمرضى "الشلل الرعاش".. بُشرى "تكنولوجية" سارّة
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
06/01/2024 11:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
06/01/2024 11:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
06/01/2024 11:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24