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تكنولوجيا وعلوم

للمستخدمين.. هذا جديد "واتسآب"

Lebanon 24
05-01-2024 | 23:00
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سيستبدل "واتسآب"، تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم، شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها، وبالتالي توحيد لون شارة التحقق ومواءمتها جمالياً عبر جميع تطبيقات ميتا، حيث تظهر علامة التحقق باللون الأزرق على كل من إنستغرام وفيسبوك.
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ويمكن لأولئك الذين هم جزء من برنامج الاختبار التجريبي لـ "واتسآب" تحديث إصداراتهم إلى 2.24.1.18 لنظام أندرويد والتحقق من ذلك بأنفسهم، نظراً لأن التحديث يقتصر فقط على مستخدمي الإصدار التجريبي في الوقت الحالي.

وعندما يضيف مستخدمو "واتسآب" للأعمال شارات تم التحقق منها إلى قنواتهم، سيتم تحديث اسم القناة وصورة الملف الشخصي الخاصة بهم لمطابقة تفاصيل الأعمال التي تم التحقق منها.

وستكون هذه التفاصيل مؤهلة لمزيد من التحرير من خلال ملف تعريف الأعمال الخاص بهم.

ومع ذلك، هناك شيء آخر يجب القيام به مسبقاً للحصول على شارة عمل تم التحقق منها على قناتهم، حيث يجب على مستخدمي "واتسآب" للأعمال الاشتراك في Meta Verified.

وكان مارك زوكربيرغ كشف مؤخراً أن قدرة الشركات على الاشتراك في Meta Verified على "واتسآب" ستكون متاحة في المستقبل، مما سيمنحهم شارة التحقق لملفهم الشخصي ومزايا أخرى، ومن المهم ملاحظة أن اشتراك Meta Verified سيكون اختيارياً ويمكن الوصول إليه حصرياً للشركات.

وذكرت الشركة أنه للحصول على Meta Verified يجب أن تكون معلومات القناة متماسكة مع تفاصيل العمل لمنع إساءة استخدام نظام التحقق وانتحال الهوية، بحسب موقع "فون أرينا".
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