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تكنولوجيا وعلوم

5 منتجات إضافية قد تطرحها آبل في 2024

Lebanon 24
06-01-2024 | 01:44
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من الطبيعي أن نتوقع جيلاً جديداً من أجهزة آيفون وآيباد وماك في كل عام، لكن شركة آبل تنوي إطلاق العديد من الأجهزة الإضافية لأول مرة هذا العام.

فيما يلي أهم الأجهزة الإضافية التي ستطلقها شركة آبل في 2024، وفق ما أورد موقع ماشابل الإلكتروني: 
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آبل فيجن برو
تم الإعلان عن "آبل فيجن برو" رسمياً لأول مرة في يونيو 2023، وأظهر رؤية الشركة لـ "الواقع الافتراضي".

يعد "آبل فيجن برو" جهازاً ثورياً للواقع المعزز، يمكنه مراقبة الشاشات والتطبيقات الافتراضية على العالم الحقيقي المرئي المحيط بالمستخدم، وهي أيضاً سماعة رأس للواقع الافتراضي. 

وتخطط شركة آبل حالياً لإصدار "فيجن برو" مطلع هذا العام، ويتوقع المراقبون أن يتم الإصدار في شهر شباط.

ويشاع أن آبل تعمل على إصدار أقل تكلفة من فيجن برو. 

 

تحديثات آيباد الرئيسية
تجاهلت شركة آبل جهاز آيباد إلى حد كبير في عام 2023. ولم تصدر الشركة طرازاً جديداً واحداً طوال العام.

وهذا يعني أن عام 2024 قد يكون عاماً حافلاً بالنسبة لمجموعة أجهزة آبل اللوحية.

وفقاً لبلومبرغ، من المرجح أن يحصل طراز آيباد برو الأكثر تميزاَ، على شاشة OLED وسيتم تشغيله بواسطة شريحة M3، وهي نفس مجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل "ماكبوك بروز" الجديد.

ومن المحتمل أيضاً أن يشهد "آيباد إير" تحديثاً يوفر للمستهلكين نموذجاً بشاشة جديدة مقاس 12.9 بوصة بالإضافة إلى خيار حجم الشاشة 10.9 بوصة المتوفر بالفعل.

وسيشهد جهاز آيباد للمبتدئين أيضاً إصداراً من الجيل الحادي عشر، إلى جانب جهاز آيباد ميني المحدث، والذي تم تحديثه آخر مرة في عام 2021.

 

آبل تطرح M3 لبقية عائلة ماك
من المحتمل جداً أن نرى شريحة M3 الأقوى من آبل حتى الآن، يتم طرحها في بقية أجهزة ماك الخاصة بالشركة.

وبعد أن كشفت آبل النقاب عن "ماكبوك بروز M3 " و "آي ماك M3" في تشرين الأول 2023، أعطت مستخدمي "ماكبوك إير" لمحة عن الأشياء القادمة.

ويبدو أيضاً أنه من المعقول جداً أن تقوم شركة آبل بطرح M3 في مجموعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بها، بما في ذلك "ماك ميني" و"ماك ستوديو" في الأشهر المقبلة.

 

ما هو التالي لساعة أبل
قبل العطلة مباشرة، اتخذت شركة آبل قراراً بسحب ساعة آبل 9 وساعة آبل ألترا 2 الجديدتين من متاجرها امتثالاً لأمر القاضي بشأن نزاع حول براءات الاختراع.

لذلك، من المؤكد أن تسلك شركة آبل بعض الطرق الجديدة تماماً فيما يخص ساعة آبل في عام 2024.

ووفقاً لبلومبرغ، فإن الشركة لديها خطط لإعادة تصميم ساعتها الذكية بالكامل لطراز واحد على الأقل، والذي قد يكون نموذج Watch X الذي يقال إن شركة آبل تخطط له للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لساعة آبل.

وتتضمن بعض الميزات الجديدة التي تعمل عليها شركة آبل مراقبة ضغط الدم مع ارتفاع ضغط الدم والكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم.

ويقال إن آبل تعمل أيضاً على نظام ربط شريطي مغناطيسي جديد أيضاً.

 

آيفون 16سيتم إصدار هاتف آيفون التالي في وقت لاحق من هذا العام، في شهر أيلول تقريباً، ويقال إن شركة آبل تعمل على إدخال الكاميرا المقربة رباعية المنشور إلى "آيفون 16 برو". 

بالإضافة إلى ذلك، قد يحصل جهاز آيفون 16 على زر "الجزيرة الديناميكية" ويبدو أن الزر سيحصل على تحديث خاص به أيضاً، إذ يقال إن شركة آبل تعمل على جعل أزرار الحركة الخاصة بـ "آيفون 16" أزراراً من النوع السعوي بدلاً من الميكانيكي، وهذا يعني أن زر الإجراء سوف يستجيب للضغط بدلاً من النقر.
 
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