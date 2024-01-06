غوغل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط

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طرحت غوغل ميزة جديدة تتيح نشر الموقع المباشر مع الأصدقاء والعائلة، على غرار واتس آب وتلغرام.وفيما يلي كيفية نشر الموقع المباشر باستخدام خرائط غوغل، وفق صحيفة إنديان إكسبرس:1. فتح خرائط غوغل على الهاتف ونقر أيقونة الملف الشخصي في أعلى يمين الشاشة.2. ضغط على "مشاركة الموقع" وعلى الشاشة التي تظهر، ضغط زر "مشاركة الموقع".3. بعد فتح نافذة جديدة يمكن اختيار نشر الموقع لبعض الوقت أو حتى إيقاف تشغيله.للتوقف عن نشره، يجب فتح الخرائط، ونقر خيار "المشاركة عبر الرابط" وضغط الزر "إيقاف".على عكس واتس آب وتلغرام، تتيح خرائط غوغل إرسال الموقع على تطبيقات أخرى أيضاً.