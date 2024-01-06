كيف سيتغيّر مشهد الهواتف الذكية في 2024؟

تحوّلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي وبعد 14 شهراً على ظهورها الأول، إلى محور تركيز قادة قطاع الأعمال في العالم، نظراً لقدرة هذه التكنولوجيا على إعادة تشكيل مختلف الصناعات.

إذاً، ما هي أولى الصناعات التي ستشهد تطوراً لافتاً خلال 2024 بفضل الذكاء الاصطناعي الجديد؟

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الإجابة عن هذا السؤال لم تتأخر لتظهر، وذلك مع إعلان سامسونغ أنها ستطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سلسلة Galaxy S الجديدة التي ستفتتح عصراً جديداً من الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، مما يوفر تجربة هاتف محمول جديدة تماماً مليئة بالإمكانيات الثورية.

وبحسب أحدث توقعات شركة "كاناليس" لأبحاث السوق، فإن أقل من 5 بالمئة من الهواتف الذكية، التي سيتم شحنها في عام 2024 أي قرابة الـ 60 مليون هاتف، ستكون مجهزة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الجديد، وهذا ما سيلعب دوراً كبيراً جداً في تسريع انتشار استخدام هذه التكنولوجيا في الأنشطة اليومية، بدءاً من الاتصالات وصولاً إلى الترفيه، وبالتالي ستلعب الهواتف الذكية دوراً رئيسياً في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحياة الرقمية.

ويقول مهندس الاتصالات محمد شامي إن صانعي الهواتف الذكية، سيبدأون خلال العام الحالي 2024 بالانتقال إلى مرحلة جديدة كلياً، مليئة بالابتكارات المرتبطة بالقدرات التي يمكن للهاتف الذكي القيام بها، اعتماداً على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا ما سيسهم في جعل الهواتف التي يمتلكها المستخدمون حالياً، غير قادرة على تلبية التطور الذي يشهده العالم التقني، ما سيدفع هؤلاء حتماً إلى استبدال أجهزتهم بنمط أسرع من السابق، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مصنعي الهواتف لناحية تعزيز مستوى مبيعاتهم.

من جهته يقول مطور التكنولوجيا فادي حيمور إن دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي عالم الهواتف الذكية، يعني أن هذه الأجهزة ستنتقل من مرحلة الذكاء العادي إلى مرحلة الذكاء الفائق، وما سنراه في 2024 في هذا المجال هو مجرد بداية، فالسنوات المقبلة ستحوّل الهواتف الذكية إلى أجهزة أكثر انتاجية، وقادرة على فهم ما يبحث عنه حاملوها تماماً، لافتاً إلى أنه بالنسبة لهذا العام، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي في الهواتف الذكية، سيظهر من الناحية التقنية مثل تحسين عمر البطارية وأداء الكاميرا، وتوفير الخدمات المتطورة في تحرير ودمج الصور، والفيديوهات وتوليد النصوص، ودون أن يشمل ذلك تصميم أو شكل الهاتف. (سكاي نيوز عربية)