هواتف جديدة من سامسونج مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة سامسونج للكشف عن سلسلة هواتف (Galaxy S24) الرائدة يوم 17 من كانون الثاني الجاري، وسط توقعات بأن تضع هذه الهواتف معياراً جديداً لهواتف أندرويد الرائدة القادمة على مدار العام.

وصرحت سامسونج يوم الأربعاء الماضي بأن هواتفها الجديدة ستوفر تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد كشفت بعض التسريبات بالفعل عن بعض مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة في الهواتف.

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ونشر حساب (Arsène Lupin) للتسريبات وثيقة مُسربة تستعرض بعض مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة في طرازي Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، كما كشفت سامسونج بنفسها عن بعض المزايا مثل: مزية الترجمة الفورية للمكالمات، وغيرها.





