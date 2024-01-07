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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي التيك توك وانستغرام.. احذروا هذا الترند الذي سيوقعكم بالفخ!

Lebanon 24
07-01-2024 | 00:07
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طريقة جديدة، يحاول من خلالها الهاكرز خرق حسابك وسرقة معلوماتك على تطبيقيّ تيك توك وانستغرام.
 
وفي التفاصيل، فقد انتشر عبر "إنستغرام" اتجاه جديد يشارك من خلاله المستخدمون إجاباتهم على 11 سؤالا تشمل العمر والطول وتاريخ الميلاد، وأسئلة أخرى عن الرهاب مثلا، حيث حذّرت إحدى خبراء الأمن السيبراني من انتشار ترند "تعرف عليّ" ونبّهت إلى ضرورة حذف المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الترند على الفور.
 
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واشارت المحللة إلى أن  ترند "تعرف علي" قد يمنح المتسللين فرصة للاحتيال على المستخدمين، وذلك لأن العديد من هؤلاء المستخدمين يستعملون هذه المعلومات الدقيقة ككلمات مرور في مجالات مختلفة، بدءا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.( الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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