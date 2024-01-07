مسبار جديد يصل إلى مدار الشمس.. أي دولة أطلقتهُ؟

أعلنت الهند أن مسبارها "اديتيا-ال-1" لدراسة نظامنا الشمسي وصل، السبت، إلى مدار الشمس بعد رحلة استغرقت أربعة أشهر وذلك لقياس ومراقبة الطبقات الخارجية للشمس ودراسة انبعاثات الكتلة الإكليلية.

وأشارت وسائل إعلام هندية إلى أن "المسبار وصل إلى مداره النهائي «لكشف أسرار العلاقة بين الشمس والأرض"، واصفا الحدث بأنه "علامة فارقة" جديدة في برنامج الفضاء الهندي.

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وقطع المسبار، الذي تم إطلاقه في أيلول الماضي، مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض، أو 1% فقط من المسافة التي تفصل كوكبنا عن نجم النظام الشمسي. وهو الآن في نقطة تتوازن فيها جاذبية الجرمين السماويين، مما يسمح له بالبقاء في مدار مستقر حول الشمس.(العين الإخبارية)