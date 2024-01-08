سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات قاتلة بين الشباب

تواجه شركة "سناب شات" دعوى قضائية تلقي باللوم عليها في سلسلة من جرعات المخدّرات الزائدة بين الشباب، حسبما حكم قاضٍ في لوس أنجلوس هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار، رفعت مجموعة من أسر الأطفال والمراهقين الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل دعوى قضائية ضد "سناب شات"، متهمين شركة التواصل الاجتماعي بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة التي تشمل الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أشدّ فتكاً عدّة مرات من الهيرويين.

ويمكن أن يكون الفنتانيل، الذي غالباً ما يباع مموّهاً في هيئة مواد أخرى، قاتلاً حتى في الجرعات الصغيرة للغاية.

وتزعم الدعوى، التي رُفعت في الأصل في عام 2022 وعُدّلت في العام الماضي، أن المديرين التنفيذيين في "سناب" "علموا أن تصميم سناب شات وميزاته الفريدة، بما في ذلك الرسائل المختفية، كانت تخلق ملاذاً آمناً عبر الإنترنت لبيع المخدّرات غير القانونية".

وفنّدت شركة "سناب شات" هذه المزاعم، مشيرةً إلى أنها "تعمل بجدّ" للتصدّي لتجارة المخدّرات على منصّتها بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

وقال أحد ممثلي الشركة لـ"TechCrunch": "فيما نحن ملتزمون بتعزيز جهودنا لمنع تجار المخدرات من الانخراط في نشاط غير قانوني على سناب شات، فإننا نعتقد أن ادعاءات المدعين معيبة من الناحية القانونية والواقعية على حد سواء، وسوف نستمر في الدفاع عن هذا الموقف في المحكمة".

( النهار)