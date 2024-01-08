تحذير: ملايين البشر سيخسرون وظائفهم بهذا المجال بعد 5 سنوات

كشف أحد خبراء الذكاء الاصطناعي عن الوظائف التي قد تواجه الإلغاء في السنوات الخمس المقبلة، حيث أوضح البروفيسور كارل فراي، من معهد أكسفورد للإنترنت، وهو أكاديمي رائد في موضوع الذكاء الاصطناعي الوظائف التي ستختفي من الوجود في المستقبل.

فمع قدرة Chatbot ChatGPT على الكتابة مثل الإنسان، حذر الخبراء سابقًا من أن الوظائف المكتبية ستكون في مقدمة الاستبدال، فيمكن للتطبيقات المذهل ةكتابة الألغاز المعقدة وقراءتها وحلها، بينما تقوم برامج الذكاء الاصطناعي المماثلة الأخرى بإنشاء صور ومقاطع فيديو وحتى أصوات واقعية بشكل لا يصدق.

ووفقاً للخبير، فإن الوظائف التي تتضمن تحليل المستندات والمسوقين عبر الهاتف من المرجح أن تكون مهددة أيضا، حيث قد تلجأ الشركات إلى التكنولوجيا لخفض تكاليف المهام التي لا تحتاج إلى توظيف أشخاص لها.

وأضاف البروفيسور فراي: "أعتقد أن الوظائف التي ستفقد في السنوات الخمس المقبلة ستكون عبارة عن أدوار مستقلة تركز عادة على مهمة واحدة محددة.

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وبحسب الخبير، فقد يشمل ذلك ترجمة المستندات التي لا تحتاج إلى اعتماد، والمسوقين عبر الهاتف، وأمناء الصندوق، وأدوار خدمة العملاء المتكررة وتحرير النسخ الأساسي.

ويعتقد البروفيسور فراي أيضًا أن المركبات ذاتية القيادة قد تكون في الأفق في مرحلة ما، وهذا سيؤدي إلى فقدان وظائف القيادة.

وحتى إذا تمكن العمال من التمسك بوظائفهم، فهو يقول إن تدفق المنافسة الجديدة على أدوارهم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأجور، ومع ذلك، قال خبير الذكاء الاصطناعي إن الوظائف التي تتطلب الإبداع والتفاعلات الاجتماعية المعقدة أقل عرضة للتهديد.

واستكمل "ما زلت أعتقد أن التواصل الشخصي سيظل مهمًا جدًا للمستقبل"، وبنفس الطريقة، يمكن لخدمة الترجمة من Google القيام بعمل رائع في ترجمة ما تدخله فيه، وهذا يعني أن المترجمين الأساسيين ليسوا ضروريين ولكن ستظل هناك حاجة إلى مترجمين بشريين على أعلى مستوى.

ويضيف خبير الذكاء الاصطناعي أن هذا ينطبق أيضًا على وظائف المبيعات أو المحامين، لأن رسائل البريد الإلكتروني التي تكتبها ليست هي السمة المميزة لعرضك أو حجتك، ويضيف: "الوظائف التي تتطلب مهارات التواصل الشخصي ستكون آمنة نسبيًا من الذكاء الاصطناعي". ( اليوم السابع)