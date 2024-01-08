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متفرقات

غوغل كروم تُقلل من ثغرة أمنية خطيرة اكتشفت مؤخراً

Lebanon 24
08-01-2024 | 14:22
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أعلنت شركة جوجل أنها قللت من خطورة الثغرة الأمنية التي اكتُشفت مؤخراً في الواجهة البرمجية لمتصفحها للويب جوجل كروم.
الثغرة تسمح للمخترقين بالوصول إلى حسابات مستخدمي Gmail، حتى وإن قاموا بتغيير كلمات مرورهم.
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وأوضح موقع "بلييبينج كمبيوتر" الأسبوع الماضي، أن الهجوم الجديد يعتمد على ثغرة صفرية zero-day، اكتشفها فريق من المخترقين يُدعى PRISMA في أكتوبر، وكان قد نشر عبر قناته على تليجرام معلومات حول الثغرة وطريقة استغلاله لها لشرقة حسابات جوجل.
في المقابل، أشارت جوجل إلى أن سرقة ملفات الارتباط "كوكيز" من متصفحات المستخدمين ليست بالأمر الجديد، موضحة أن الهجوم الجديد لا يشكل خطورة على خصوصية المستخدمين، مؤكدة أنها على دراية بطبيعة الهجوم، وتعتني جيداً بخصوصية مستخدمي كروم باستمرار.

المصدر: الشرق للأخبار
المصدر: "رصد" لبنان 24

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