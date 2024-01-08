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هواوي تطلق كمبيوتر بالذكاء الاصطناعي لرجال الأعمال والطلبة

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:00
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أطلقت هواوي كومبيوتر هواوي مايتبوك دي 1» Huawei MateBook D 16 المحمول الجديد الذي يستهدف الطلاب وأصحاب الأعمال والموظفين يقدم مستويات أداء مرتفعة بشاشة كبيرة.
ويتميز بقدرات ممتدة لعمل البطارية في تصميم خفيف الوزن وسهل الحمل أثناء السفر، إذ اختبرت "الشرق الأوسط" الكومبيوتر قبل إطلاقه في المنطقة العربية، ونذكر ملخص التجربة.
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تميز الكومبيوتر المحمول بشاشة كبيرة يبلغ قطرها 16 بوصة مع استخدام الجيل 13 من معالجات "إنتل آي 9" لتقديم قدرات حوسبة عالية الأداء، إلى جانب استخدام بطارية بشحنة 70 واط – الساعة.
وهو خفيف الوزن للحمل والتنقل. وكثيراً ما شهدنا كومبيوترات محمولة بحجم صغير بتبريد غير مقنع يخفض من سرعة المعالج بعد عملها لفترات قليلة بسبب ارتفاع درجة حرارة المكونات الداخلية للجهاز الناجمة عن ضيق حجم الهيكل، وعدم مرور الهواء البارد بالشكل الكافي لتبريدها.
ويضاف إلى ذلك، يدعم الكومبيوتر تقنية سوبر ديفايس Super Device الجهاز الخارق التي تقوم بتسهيل ترابطه مع الأجهزة الأخرى بكل سلاسة، كما تجدر الإشارة إلى أن الكومبيوتر المحمول يدعم تقنيات ذكاء اصطناعي.


المصدر: "رصد" لبنان 24

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