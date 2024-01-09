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تكنولوجيا وعلوم
إنفيديا تكشف رسميًا عن GeForce RTX 40 SUPER.. هذه مواصفاتها
Lebanon 24
09-01-2024
|
01:21
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كشفت إنفيديا رسميًا عن سلسلة البطاقات الرسومية GeForce RTX 40 SUPER في مؤتمر (Special Address) وشملت هذه السلسلة بطاقة RTX 4080 SUPER و RTX 4070 Ti SUPER و RTX 4070 SUPER.
وأكّدت إنفيديا أن "أفضل جودة بصرية في عالم الألعاب يمكن الحصول عليها مع تقنيات مثل: NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) Super Resolution و Frame Generation و Ray Reconstruction، ولا ننسى تقنية تتبع الأشعة التي نجدها مدعومة مع ألعاب مثل: Diablo IV و Pax Dei و Horizon Forbidden West".
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ومن مزايا تقنية DLSS اعتمادها على الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع توليد 7 من أصل 8 بكسلات، مما يؤدي إلى تسريع تقنية تتبع الأشعة بما يصل إلى أربعة أضعاف مع جودة صورة فضلى.
تُعد سلسلة البطاقات الرسومية الجديدة RTX SUPER الطريقة المثلى لتجربة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الحواسيب. وتوفر نويات Tensor Core المخصصة للذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 863 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS) لتجرب هذه القوة الكامنة في الألعاب أو في التطبيقات اليومية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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